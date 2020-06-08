كشفت منصة حقوقية سعودية الاثنين، عن منع سلطات المملكة الداعية الموقوف سلمان العودة (63 عاماً)، من الاتصال بعائلته، خلافاً لما يروّجه مؤيدون للسلطة من تمتعه بحقوقه داخل محبسه.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، وهو معنيّ بالمعارضين الموقوفين في المملكة، عبر تويتر: "تأكد لنا أن الشيخ سلمان العودة موجود حالياً بسجن الحائر في الرياض".

وشدد على أن العودة "لا يزال ممنوعاً تماماً من الاتصال بالعائلة منذ انتشار مقطع اتصاله الأخير منتصف مايو/أيار الماضي".

وأردف: "نطالب السلطات بإنهاء اعتقاله التعسفي، والإفراج عنه فوراً من دون قيد أو شرط مسبق".

وبث حساب "معتقلي الرأي" في منتصف مايو/أيار الماضي، ما قال إنه تسجيل مصور لمكالمة هاتفية تجمع سلمان العودة وهو "مرهق"، من داخل أحد سجون المملكة، مع والدته وابنته، في أول تسجيل صوتي له من داخل محبسه.

وآنذاك رأى مؤيدون للسلطة عبر تويتر، أن مكالمة سلمان العودة تفنّد مزاعم تعرُّضه لسوء معاملة في السجن أو تعرُّض صحته لخطر، في مقابل تأكيد آخرين أن قِصر مدة المكالمة وسرعتها يدلّان على معاناته.

غير أن تغريدة "معتقلي الرأي" أيدت صحة ما ذهب إليه الفريق الثاني من أن العودة يعاني عدم التمكن من إجراء اتصال بأسرته.

وفي نهاية 2019 قال عبد الله نجل الداعية السعودي: "والدي يتعرض لمعاملة في السجن تُصنَّف دولياً على أنها تعذيب".

وأضاف: "والدي كان يُحرم من النوم عدة أيام، ويُترك مقيداً في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يُرمى له وهو مقيد، فيُضطرّ إلى فتح الكيس بفمه".

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من الرياض، غير أنها عادة ما تشدد على استقلال قضائها ونزاهته وحسن معاملة سجنائها.

ووقفت جهات أمنية العودة من منزله بالرياض، في 9 سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة اعتقالات شملت رموزاً في "تيار الصحوة"، أكبر التيارات الدينية بالمملكة، وبعدها بعام خضع العودة لمحاكمة لم تنتهِ بعد.

وطالبت النيابة العامة بإعدامه بتهم ينفيها، منها: الانتماء إلى منظمة محظورة (تقصد رابطة العلماء المسلمين)، و"عدم الدعاء لولي الأمر"، و"السعي للإفساد في الأرض".