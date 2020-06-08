سياسة
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طائرات حربية روسية تخرق وقف إطلاق النار في إدلب وتقتل 3 مدنيين على الأقلّ
قُتل 3 مدنيين على الأقلّ في غارة روسية بإدلب، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في مارس/آذار الماضي بين أنقرة وموسكو.
طائرات حربية روسية تخرق وقف إطلاق النار في إدلب وتقتل 3 مدنيين على الأقلّ
مقتل 3 مدنيين على الأقلّ في غارة روسية بإدلب / AA
8 يونيو 2020

لقي 3 مدنيين على الأقل حتفهم في غارة نفذتها مقاتلات روسية على مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو.

وذكر مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، أن مقاتلات روسية شنت أكثر من 20 غارة على قرى عدة في مناطق بجبل الزاوية التابعة لمحافظة إدلب، وأخرى شمال غربي محافظة حماة.

وأفاد مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، بمقتل مدنيين اثنين في جبل الزاوية، إلى جانب مصرع آخر في قرية دير سنبل شمال غربي حماة، نتيجة الغارات الروسية.

وأشار إلى إصابة 3 مدنيين آخرين، نُقلوا إلى المراكز الصحية التابعة للخوذ البيضاء، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في النقاط التي استهدفتها الغارات.

وتأتي الغارات الروسية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، المتوصَّل إليه في 5 مارس/آذار، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، إذ بلغ ذروته باستشهاد 34 جندياً تركياً أواخر فبراير/شباط، جرَّاء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد.

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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