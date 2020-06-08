سياسة
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ليبيا.. استئناف الإنتاج بحقل الفيل النفطي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان، استئناف إنتاج النفط في حقل الفيل النفطي، وأكدت رفع القوة القاهرة عن صادرات الخام من الحقل، إلى جانب حقل الشرارة المجاور، الذي يُعد الأكبر في البلاد.
ليبيا.. استئناف الإنتاج بحقل الفيل النفطي
استئناف الإنتاج بحقل الفيل النفطي في ليبيا / AP
8 يونيو 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الاثنين، استئناف إنتاج النفط في حقل الفيل النفطي (جنوب).

جاء ذلك في بيان نشرته المؤسسة، أكدت خلاله رفع القوة القاهرة عن صادرات الخام من الحقل، إلى جانب حقل الشرارة المجاور، الذي يعد الأكبر في البلاد.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: "المؤسسة ستباشر عمليات تصدير النفط الخام في أقرب وقت ممكن، دون الالتزام بموعد محدد".

وأكد صنع الله وفق البيان "وصول الخام إلى مصفاة الزاوية التي ستستأنف عملياتها لإنتاج الوقود للاستخدام المحلي، لترفع بذلك الضغط عن الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود من الخارج".

وأضاف: "المرحلة الأولى من الإنتاج في حقل الفيل ستبدأ بقدرة 12 ألف برميل في اليوم، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال أسبوعين"، البالغة أزيد من 100 ألف برميل يومياً.

وقالت المؤسسة إن حقل الشرارة النفطي "استأنف عمله مجدداً، بعد توقف قسري دام لقرابة 5 شهور، أدت إلى تأثر مالي سلبي ناتج عن الغلق".

وفي 17 يناير الماضي أغلق موالون للانقلابي خليفة حفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

واستمر إغلاق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوماً، وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.269 مليار دولار.

ويُعتبر حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الخام بالبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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