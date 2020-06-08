يستعد 100 محامٍ تركي لإرسال رسالة شكوى إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، لنقل قضية مسلمي الأويغور بإقليم تركستان الشرقية غربي الصين، إلى مجلس حقوق الإنسان.

وتحت "منصة القانون والفكر" التركية، أكمل المحامون المنتسبون إلى مختلف نقابات المحامين بتركيا، إجراءات التوقيع لتقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة.

وأوضح هدايت أوغوزخان، رئيس جمعية المعارف والتضامن مع تركستان الشرقية، أنّ محاولات بُذلت طوال السنوات الثلاث الأخيرة لتجاهل التوتر بين تركستان الشرقية والصين.

وأكد أوغوزخان أن الإدارة الصينية فرضت سياسات قمعية على الأويغور الأتراك في تركستان الشرقية، وسط تجاهل من الدول الإسلامية.

وأضاف: "يقولون إن الصين ستغدو قوة عظمى في 2050، وتركستان الشرقية لا تمثل تهديداً لهذا الحلم الصيني، وفي الواقع نعتقد أنه يجب حلّ مشكلة تركستان الشرقية في أقرب وقت ممكن من أجل وحدة أراضي الصين".

وشدد رئيس الجمعية على أن "مساجدنا وقرآننا وسجادة صلاتنا في تركستان الشرقية لا تشكل تهديداً للصين، فنحن نعارض فقط سياسة محو الهوية والإبادة الجماعية".

ولفت إلى أهمية نقل المحامين قضية تركستان الشرقية إلى محفل الأمم المتحدة، مبيناً أن مبادرات وقف الاضطهاد ضد الأويغور اقتصرت سابقاً على مستوى منظمات المجتمع المدني والاحتجاجات والبيانات الصحفية.

وأضاف أوغوزخان: "ولكن هذه المرة الأولى التي يُتخذ فيها إجراء على مستوى دولي، كما أن تسيير المحامين له يحمل أهمية أكبر، ونعتبر أنها خطوة مهمة ستشكّل نموذجاً، وهذا الطلب شفاف تماماً، ويستند إلى الحقّ والقانون".

ودعا رئيس الجمعية جميع المؤسسات الدولية والإسلامية إلى دعم جهود المحامين في نقل قضية تركستان الشرقية إلى الأمم المتحدة، والتدخل لإنهاء الاضطهاد القائم ضد الأويغور.

بدوره قال المحامي فاروق كلش تيمور، مطلق حملة التوقيع، إن هدفهم نقل قضية تركستان الشرقية إلى مجلس حقوق الإنسان عبر الحملة.

وأكد أن تركستان الشرقية تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتمثل الجرح النازف للعالم الإسلامي.

وأوضح أن عديداً من المنظمات الدولية تُقِرّ بالأدلة والبراهين بشأن الانتهاكات في تركستان الشرقية، وأن الأمم المتحدة لن تستطيع تجاهل هذه الأدلّة.

وأشار المحامي التركي إلى أن قضية تركستان الشرقية طُرحت مرات عديدة على طاولة النقاش في الأمم المتحدة وبصيغ مختلفة.

وأضاف: "لم يُقدَّم أي طلب مشابه لطلبنا في الأمم المتحدة، لهذا السبب ارتأينا أنه إذا كان أمامنا طريق نسلكه، فيجب أن لا نتردد عن استخدامه".

وفي أغسطس/آب الماضي أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بإقليم تركستان الشرقية ذاتية الحكم.

ومنذ 1949 تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلِق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".