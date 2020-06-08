أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأوضح دونماز في مقابلة تليفزيونية الاثنين، أنهم حددوا 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط فيها، مشيراً إلى أن عملية التعليق والإعلان ستستمر لمدة 3 أشهر.

وأضاف أنه خلال فترة 3-4 أشهر ستبدأ أنشطة التنقيب، بعد تحليل مؤسسة البترول التركية البيانات.

وأشار إلى أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" أنهت ست عمليات حفر في شرق البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، وأن العملية السابعة جارية في موقع "سلجوقلو-1".

وذكر الوزير أن زعيمَي البلدين (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج) عبّرا عن رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في مجال التنقيب عن الغاز والنفط.

وأضاف أن مؤسسة البترول التركية أصبحت لاعباً قوياً في استكشاف النفط وإنتاجه في المنطقة، لافتا إلى وجود مفاوضات مستمرة للعمل مع الجزائر بدأت قبل وباء فيروس كورونا.

يشار إلى أن السفن التركية تواصل أنشطتها في التنقيب عن الطاقة، داخل الجرف القاري للبلاد، شرقي البحر المتوسط، وسط اعتراض من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل.