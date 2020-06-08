سياسة
3 دقيقة قراءة
الجنيه المصري يتراجع أمام ضغوط كورونا والسوق السوداء تطل مجدداً
سجّل الجنيه المصري ‭‭‭‭16.21‬‬‬‬ جنيه مقابل الدولار في انخفاض واضح، بينما تطل السوق السوداء برأسها من جديد وسط مضاربات على العملة المصرية، بعد أن صمدت في وجه خسائر عملات الأسواق الناشئة والضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
الجنيه المصري يتراجع أمام ضغوط كورونا والسوق السوداء تطل مجدداً
عدد من متعاملي سوق الصرف قالوا إن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار / Reuters
8 يونيو 2020

انخفض الجنيه المصري ليسجل ‭‭‭‭16.21‬‬‬‬ للدولار الاثنين، بينما تطل السوق السوداء برأسها من جديد وسط مضاربات على العملة المصرية، بعد أن صمدت في وجه خسائر عملات الأسواق الناشئة والضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وكان الجنيه بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016، عندما سجل 15.51 جنيه للدولار في 21 فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط 4.5% حتى اليوم.

ويقول محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر إن "تراجع الجنيه المصرى مرتبط بأزمة فيروس كورونا وتداعياتها"، وتوقع أن يكون الانخفاض في سعر الجنيه مرحلياً نتيجة تلك الظروف وأن تتجاوز العملة لاحقاً هذه الضغوط.

وأضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحويلات المصريين في الخارج. وتسببت أيضاً في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.

ويتفق إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة "مباشر كابيتال هولدنج" للاستثمارات المالية في أن السبب الرئيسي لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا.

لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضاً إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية.

وقال: "سيكون لتراجع الجنيه تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة"، مشيراً إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظراً إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد.

وتوقعت مذكرة بحثية لبنك HSBC الأسبوع الماضي، أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلاً من 17 جنيهاً في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني.

وقال عدد من متعاملي سوق الصرف لرويترز، إن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار, لكن احتياطيات البنك المركزي تظل من الضخامة بما يسمح له بتدعيم العملة على الرغم من انخفاضها الأخير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us