أعلنت السلطات الألمانية الاثنين، إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ هجوم ضد مسلمين على غرار هجوم كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وأفاد المكتب المركزي لمكافحة الإرهاب، أنه أودع رجلاً السجن بعد أن أعلن على الإنترنت عزمه تنفيذ هجوم ضد مسلمين في البلاد.

وأُودع المشتبه فيه البالغ من العمر 21 عاماً، السجن السبت، بعد اعتقاله في هيلدسهايم في ساكسونيا السفلى.

وأوضح المكتب في بيان، أنه عثر في منزل الشاب على أسلحة "قد يكون جرى شراؤها لتنفيذ مخططه بشن هجوم".

وأعلن الشاب أثناء تواصله على الإنترنت أنه يخطط لشن هجوم ضد مسلمين مستوحى من الهجوم الذي وقع في مارس/آذار 2019 في كرايستشيرش، وأودى بحياة 51 شخصاً في مسجدين.

وذكر المكتب أن الشاب كان ينوي تنفيذ الهجوم بالأسلوب نفسه، فيما عثر محققو الشرطة في أجهزته الإلكترونية على "ملفات ذات محتوى يميني متطرف".