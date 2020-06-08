سياسة
2 دقيقة قراءة
برلين تحبط مخططاً إرهابياً ضد مسلمين على غرار هجوم نيوزيلندا
قال المكتب المركزي لمكافحة الإرهاب في ألمانيا، إنه أودع رجلا السجن بعد أن أعلن على الإنترنت عزمه تنفيذ هجوم ضد مسلمين في البلاد.
برلين تحبط مخططاً إرهابياً ضد مسلمين على غرار هجوم نيوزيلندا
المكتب المركزي لمكافحة الإرهاب الألماني: أودِع رجل السجن بعد أن أعلن على الإنترنت عزمه تنفيذ هجوم ضد مسلمين في البلاد / AFP
8 يونيو 2020

أعلنت السلطات الألمانية الاثنين، إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ هجوم ضد مسلمين على غرار هجوم كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وأفاد المكتب المركزي لمكافحة الإرهاب، أنه أودع رجلاً السجن بعد أن أعلن على الإنترنت عزمه تنفيذ هجوم ضد مسلمين في البلاد.

وأُودع المشتبه فيه البالغ من العمر 21 عاماً، السجن السبت، بعد اعتقاله في هيلدسهايم في ساكسونيا السفلى.

وأوضح المكتب في بيان، أنه عثر في منزل الشاب على أسلحة "قد يكون جرى شراؤها لتنفيذ مخططه بشن هجوم".

وأعلن الشاب أثناء تواصله على الإنترنت أنه يخطط لشن هجوم ضد مسلمين مستوحى من الهجوم الذي وقع في مارس/آذار 2019 في كرايستشيرش، وأودى بحياة 51 شخصاً في مسجدين.

وذكر المكتب أن الشاب كان ينوي تنفيذ الهجوم بالأسلوب نفسه، فيما عثر محققو الشرطة في أجهزته الإلكترونية على "ملفات ذات محتوى يميني متطرف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us