أعلنت بلدية القدس (الإسرائيلية) عن مشروع "وادي السيليكون" في المنطقة الصناعية بالقدس الشرقية المحتلة الواقعة في حي الجوز، وزعمت أنه يمثل جزءاً من خطة لبناء مشاريع للتكنولوجيا الفائقة وأخرى تجارية وفندقية على مساحة 250 ألف متر مربع.

ولم يُبلَّغ أصحاب الورش التي سيقام مكانها المشروع بضرورة الإخلاء بعد، لكنهم يقولون إنه في حال التنفيذ، ستخسر أكثر من مئتَي ورشة تصليح مركبات ومحل لمواد البناء ومطاعم شعبية قوت العاملين فيها اليومي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويقع حي وادي الجوز على بعد مئات الأمتار إلى الشمال من البلدة القديمة في القدس الشرقية.

ويتخوّف فتحي الكرد من أن تجبره السلطات الإسرائيلية على إخلاء مرآب تصليح المركبات الذي يشغله منذ 1966، من أجل تنفيذ المشروع، فتقطع عليه وعلى كثيرين غيره مصدر رزق عائلاتهم.

ويقول فتحي (77 عاماً) الذي يعمل في المرآب مع اثنين من أبنائه، "ابني عنده أربعة أطفال. إذا توقف عن العمل أسبوعاً واحداً، يجوع هو وأطفاله". ويضيف: "لا نستطيع مواجهة هذه الحكومة، لكن نطالب بأن يقدموا لنا بديلاً على الأقل".

ويشير فتحي إلى أن وضعه قانوني، لافتاً إلى عقد الإيجار الذي يشغل بموجبه المكان، وتراخيص العمل التي حصل عليها من بلدية القدس ووزارة المواصلات الإسرائيلية، ودفعه المنتظم للضرائب.

واحتلت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة بعد حرب 1967، وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويعيش في القدس الشرقية نحو 200 ألف مستوطن، وأكثر من 300 ألف فلسطيني.

وتعتبر أراضي المنطقة الصناعية أراضي وقفية يمتلكها عدد من العائلات الفلسطينية، بينها عائلة نايف الكسواني الذي يقول إنه يمتلك ثلاثة دونمات.

ويؤكد الكسواني وجود مفاوضات مع البلدية الإسرائيلية حول طبيعة المباني التي يمكن إقامتها، ويقول إن أصحاب الأراضي سيكونون بشكل أو بآخر شركاء في المشروع، لكنه يرفض طلب البلدية حصر البناء في المشروع بالأعمال التجارية، كما يرفض طلبها إقامة فندق.

ويضيف: "أريد أن يجري تعويضي مالياً وإعطائي رخصاً لبناء محلات تجارية ومكاتب وشققاً سكنية، لكن البلدية ترفض منح تراخيص بناء لشقق سكنية بما يزيد على 20% من مساحة البناء".

وليس أمام الكسواني خيارات كثيرة لتحقيق مطالبه، إذ يقول: "الوقوف بوجه الاحتلال لا يعطي نتيجة، المشروع قائم ورفضنا لن يغير شيئاً، لكن يجب ألا نخسر كلّ شيء".

ويشير إلى أن اجتماعاً سيعقَد قريباً بين أصحاب الأراضي الفلسطينيين ونائب رئيس البلدية الإسرائيلي.

وستبلغ تكلفة المشروع حسب فيديو نشرته بلدية القدس وتظهر فيه عمارات زجاجية شاهقة الارتفاع، نحو 2.1 مليار شيكل (حوالى 606 ملايين دولار).

ويعتبر المشروع حسب بيان للبلدية، "جزءاً من خطة الحكومة الإسرائيلية الخمسية لتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير 10 آلاف وظيفة، وزيادة الثقة بين سكان المدينة الشرقية والبلدية والحكومة". كما يهدف المشروع إلى "رفع نسبة توظيف النساء وتعزيز مكانة المناهج الإسرائيلية كأداة نحو التعليم العالي والتوظيف".

ويصف رئيس بلدية القدس موشيه ليؤون المشروع "بالتاريخي في القدس الشرقية". لكن رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية في القدس كمال عبيدات يرى أن أهداف الإسرائيليين المعلنة هي مجرد "ادعاءات".

ويعتبر رئيس الغرفة التي يمنع عملها داخل حدود البلدية الإسرائيلية، أن المشروع يهدف إلى "تصفية الأسواق التاريخية وطمس معالم المدينة وتهويدها".

ويؤكد عبيدات لوكالة الصحافة الفرنسية أن القرار "فردي اتخذته بلدية الاحتلال في القدس"، التي تملك حسب قوله، "إمكانيات ضخمة" للتنفيذ.

مشروع وادي السيليكون في القدس الشرقية، يهدف إلى تصفية الأسواق التاريخية وطمس معالم المدينة وتهويدها، وهو قرار فردي اتخذته بلدية الاحتلال في القدس التي تملك إمكانيات ضخمة للتنفيذ. - رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية في القدس - كمال عبيدات

خسائر بالملايين

ويعتبر خليل الحواش الذي يعمل في المكان منذ أربعين عاماً، أن هدف المشروع "تفريغ المدينة من الفلسطينيين". ويقدّر أصحاب المنشآت الصناعية خسائرهم في حال أخلوا محلاتهم، بملايين الشواكل.

ويوضح مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي أنه كان يوجد مشروع قديم لبلدية القدس يعود إلى 1976، وكان ينحصر في إقامة مناطق خضراء وحدائق بالمنطقة، وأدخلت عليه تحديثات وتحوّل إلى "وادي السيليكون"، متحدثاً عن "صفقة سياسية".

ويرى الخبير الاقتصادي محمد قرش أن خسائر الورش الفلسطينية ستكون "كبيرة جداً ومدمرة"، مشيراً إلى أن إخلاء المنشآت يعني "البحث عن أماكن أخرى لاستئجارها وتكبُّد مبالغ مالية أكبر".

وينوي المتضررون من المشروع تشكيل لجنة لمتابعة الملف. وعبّر مسؤولون فلسطينيون عن معارضتهم للمشروع.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن المشروع يمثل "جريمة حرب"، محذرة "الشركات من المشاركة في المشروع الذي سيعرّضها للمساءلة القانونية والمالية".

واعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، المشروع "غطرسة صهيونية تأتي في إطار تفريغ مدينة القدس من مقدراتها الحيوية".