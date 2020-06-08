باشرت جرافات بلدية تل أبيب الإسرائيلية صباح الاثنين، نبش عظام موتى المسلمين وتدنيسها في مقبرة الإسعاف الإسلامية بمدينة يافا، وذلك تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة التي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى محيط المقبرة.

ووفقاً لموقع يافا 48 الإخباري، بدأت الجرافات نبش المقبرة تمهيداً لنقل عظام الموتى إلى مكان مجهول، لإقامة مشروعها لإيواء المشردين على أرض المقبرة.

وكُشِف الأربعاء الماضي، عن عشرات القبور الإسلامية في مدينة يافا خلال أعمال حفريات تقوم بها بلدية تل أبيب بالقرب من مقبرة الإسعاف، ونُبشت القبور وأُخرِجت العظام منها، ويعتقد أنها تتبع موتى المسلمين.

وقال شهود عيان إنه اكتُشف عدد من الأضرحة والهياكل العظمية موجودة بداخلها يعود تاريخها على ما يبدو إلى أكثر من 200 عاماً، وقد دُفنت على الطريقة الإسلامية، إذ فُتحت القبور واكتُشفت هياكل عظمية ودُفنت على جنبها وباتجاه القبلة.

وصدرت دعوات من الأهالي في المنطقة للوجود فيها للوقوف من كثب حول انتهاك حرمة موتى المسلمين فيها، في حين باشرت الهيئة الإسلامية المنتخبة بكوادرها كافة العمل على استصدار أمر لوقف أعمال الحفريات في المقبرة، لما فيه من انتهاك لحرمة الموتى في المقبرة.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا المحامي محمد دريعي: “نبشت جميع القبور في هذه المقبرة عدا ثلاثة لم ينبشوا ونرى عظام أمواتنا المسلمين داخل الصناديق بسبب الحفريات والتجريف التي قامت بها سلطة الآثار وبلدية تل أبيب لمحو معالم المقبرة بشكل كامل".

وأكد المحامي دريعي أن القبور إسلامية، “تعرفنا عليها من خلال طريقة الدفن نحو القبلة وسنقوم بمسح شامل لتحديدها كمكان وقفي ومقدس ولا يُسمح المساس به”.