أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا شمالي الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيجري "تفكيك" جهاز شرطة المدينة التي قُتل فيها جورج فلويد أثناء توقيفه على يد شرطي، في حادثة أدت إلى خروج احتجاجات في مختلف الولايات والدول.

وقالت رئيسة المجلس ليزا بيندر الأحد لشبكة CNN الأمريكية: "ملتزمون تفكيك أجهزة الشرطة في مدينة مينيابوليس، وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمناً".

من جانب آخر، يعتزم ديمقراطيون بقيادة نواب من أصول إفريقية في الكونغرس طرح مشروع قانون يعارض عنف الشرطة والظلم العنصري، ويشمل تسهيل مقاضاة الضباط الذين يُقْدمون على القتل، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيتضمن أي تخفيض في التمويل الاتحادي لدوائر الشرطة.

واستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القضية للهجوم على جو بايدن نائب الرئيس السابق ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر الأحد: "البليد جو بايدن والديمقراطيون اليساريون المتطرفون يريدون: وقف تمويل الشرطة… وأنا أريد قوات إنفاذ قانون عظيمة ذات تمويل جيد. أريد فرض القانون والنظام".

من جانب آخر، حطّم عمال في ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، تمثالاً لأطول عمدة بقاءً في المنصب بالمدينة أورفيل هوبارد الذي كان مؤيداً لسياسات الفصل العنصري وأدلى بتعليقات عنصرية على مدى فترة عمله التي استمرت 35 عاماً وانتهت في 1977.

وقالت متحدثة باسم المدينة إن التمثال أصبح "رمزاً للانقسام بدلاً من أن يكون رمزاً للوحدة"، إذ تجددت الدعوات لإزالته في ضوء الاحتجاجات الأخيرة.

يشار أيضاً إلى أن تحطيم تماثيل كان لها تاريخ مع تجارة الرقيق طال في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي خرجت ضد العنصرية في بريطانيا، تمثال إدوارد كولستون في مدينة "بريستول" الجنوبية الغربية.

وتوضح صور تناقَلتها وسائل إعلام محلية آلاف المتظاهرين وهم يرفعون التمثال بالحبال ويهتفون ويرقصون حوله، قبل إسقاطه على الأرض ثم إلقائه في النهر.

يذكر أن احتجاجات في أنحاء العالم انطلقت منذ وفاة فلويد، وهو من أصول إفريقية، الاثنين الماضي، على يد شرطي في مينيابوليس، على الرغم من توسلاته وهو مكبل اليدين مطروح أرضاً.