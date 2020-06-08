سياسة
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تركيا تُسلِّم البرازيل 650 جهاز تنفُّس محلي الصنع
أعلنت تركيا استكمال عملية تصدير 650 جهاز تنفُّس صناعي محلي الصنع من أصل 1500 إلى البرازيل، لتُستخدَم في علاج مصابي فيروس كورونا.
تركيا تُسلِّم البرازيل 650 جهاز تنفُّس محلي الصنع
تركيا سلمت 650 جهاز تنفُّس صناعي محلي الصنع من أصل 1500 للبرازيل / AA
8 يونيو 2020

أعلنت تركيا استكمال عملية تصدير 650 جهاز تنفُّس صناعي محلي الصنع من أصل 1500 إلى البرازيل، لتُستخدَم في علاج مصابي فيروس كورونا.

ونشر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك مشاهد عبر حسابه بتويتر الأحد، تُظهر تسليم شحنة الأجهزة للسلطات في ولاية ساو باولو البرازيلية.

وقال ورانك إن مشاهد التسليم تجسِّد الإنجازات الوطنية التي تحققها تركيا على صعيد التكنولوجيا.

وأشار إلى أن أجهزة التنفس الصناعي التركية المخصصة لمراكز العناية المركزة أضحت بمثابة نفس للعالم. كما أشاد بالقيم الإنسانية التي تتبناها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن تركيا استكملت تسليم 650 من أصل 1500 جهاز تنفُّس اصطناعي للبرازيل. وأكّدت أن السلطات البرازيلية ستقوم فوراً بتوزيع الأجهزة على المستشفيات.

والبرازيل التي يتجاوز عدد سكانها 210 ملايين نسمة، تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في قائمة إصابات كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل 678 ألفاً و360، توفي منهم 36 ألفاً و78، وتعافى 302 ألف و84، حتى مساء الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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