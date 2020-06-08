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الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يشن هجوماً على وزير الخارجية الأسبق كولن باول، و49 مصاباً نتيجة الاحتجاجات في لبنان.

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بعدإعلانهدعمبايدن.. ترمبيصفكولنباولبالمتغطرسالمتسببفيحربالعراق

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، هجوماً على وزير الخارجية الأسبق كولن باول، الذي قال إنه "سيصوّت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وحمّله مسؤولية حرب العراق. [TRT عربي]

وبعد دقائق من إعلان باول دعمه بايدن، غرّد ترمب قائلاً: "كولن باول متغطرس حقيقي، كان مسؤولاً عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر، هو جو بايدن النعسان". [TRT عربي]

وأضاف: "ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب!". [TRT عربي]

وقال باول الجنرال الجمهوري المتقاعد الذي كان على رأس الدبلوماسية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش الابن، خلال مشاركته في برنامج "ستيت أوف ذي يونيون" على شبكة CNN الأمريكية: "لدينا دستور.. علينا أن نتّبع هذا الدستور.. والرئيس ترمب ابتعد عنه". [الأناضول]

ونوّه بأنه سيصوت لبايدن، قائلاً: "لا أستطيع قطعاً أن أدعم الرئيس ترمب هذا العام". [الأناضول]

لبنان.. 49 مصاباً نتيجة الاحتجاجات والحكومة تطالب بمزيد من الوعي

اتسعت رقعة الاحتجاجات المصحوبة بالتوتر وأعمال شغب في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن 49 مصاباً مساء السبت، فيما طالبت الحكومة بمزيد من الوعي.[TRT عربي]

وخرجت فاعليات احتجاجية بعدة مناطق غرب بيروت، بعد ساعات من انطلاق أخرى حول مقر البرلمان وسط العاصمة. [TRT عربي]

وقال شهود عيان إن مناطق "الطريق الجديدة" و"وطى المصيطبة"، و"كورنيش المزرعة"، شهدت فاعليات احتجاجية مع ظهور آليات عسكرية في الأخيرة، بجانب قطع طريق السعديات الرئيسي باتجاه العاصمة بالإطارات المشتعلة. [TRT عربي]

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بإصابة شخصين أحدهما في عينه والآخر إصابته طفيفة في منطقة الطريق الجديدة، من دون تفاصيل عن الملابسات. [الأناضول]