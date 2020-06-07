سياسة
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تركيا.. حصيلة متعافي كورونا تلامس 138 ألفاً
أعلنت وزارة الصحة التركية الأحد، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 137 ألفا و969، بعد تسجيل 2647 حالة تعافٍ جديدة.
تركيا.. حصيلة متعافي كورونا تلامس 138 ألفاً
حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تلامس 138 ألفاً / AA
7 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية الأحد، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 137 ألفاً و969.

وحسب معطيات حديثة بموقع الوزارة، سُجلت 2647 حالة تعافٍ جديدة.

وأظهرت المعطيات ذاتها تشخيص 914 إصابة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 170 ألفاً و132.

وأوضحت أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 آلاف و692، بعد تسجيل 23 وفاة.

وأشارت إلى إجراء 35 ألفاً و335 فحصاً للكشف عن كورونا، ترفع الإجمالي إلى مليونين و338 ألفاً و593.

وتعليقاً على أرقام اليوم، غرّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه قائلاً: "الاستهتار بتدابير الوقاية يؤدي إلى زيادة خطر الفيروس".

وحتى الأحد تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و39 ألفاً، توُفي منهم أكثر من 403 آلاف، وتعافى ما يزيد على 3 ملايين و442 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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