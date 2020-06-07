سياسة
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الحرس الوطني ينسحب من واشنطن ونيويورك تنهي حظر التجول الليلي
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، فيما أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، فرض حظر التجول الليلي في المدينة، قبل يوم مما كان مخططاً له.
الحرس الوطني ينسحب من واشنطن ونيويورك تنهي حظر التجول الليلي
الحرس الوطني ينسحب من العاصمة واشنطن، ورئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول الليلي / AFP
7 يونيو 2020

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبراً أن الوضع صار تحت السيطرة بعدما شهدت الأيام الفائتة احتجاجات على صلة بوفاة جورج فلويد.

وكتب على موقع تويتر: "أصدرتُ الأمر للتو إلى حرسنا الوطني بالشروع في الانسحاب من واشنطن بعدما صار كل شيء تحت السيطرة".

وأضاف أنّهم سينسحبون "ولكن بإمكانهم العودة سريعاً إذا اقتضى الأمر".

وبالإضافة إلى سحب الحرس الوطني من العاصمة، أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، الأحد أيضاً فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططاً له.

وكان حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي في معظم الليالي، وفرضه دي بلاسيو وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم الاثنين الماضي، وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.

وكان مشرعون من المدينة يلحون على دي بلاسيو بإنهاء حظر التجول، قائلين إن الشرطة تستخدمه ذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.

وقال دي بلاسيو في بيان أعلن فيه إنهاء حظر التجول: "رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".

كان حظر تجول ليلي فُرض على عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد، تخلّلتها أعمال شغب ونهب، احتجاجاً على مقتل رجل أسود أعزل على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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