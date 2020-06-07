منذ عصر الرعامسة والمملكة المصرية الحديثة التي استمرت من 1550 ق.م إلى 1069 ق.م، والتدخل المصري مستمر في ليبيا، كما تؤكده الوثائق التاريخية، وعلى الرغم من أخذه الطابع العلني على مر العصور، كالحرب التي اندلعت في 21 يوليو/تموز عام 1977، بين البلدين واستمرت لأربعة أيام، إثر تدهور العلاقات بين ليبيا برئاسة معمر القذافي ومصر برئاسة أنور السادات، بسبب سلام الأخير مع إسرائيل، إلا أن القاهرة حولت استراتيجية التدخل في ليبيا إلى العمل بالخفاء، داعمة الجنرال الإنقلابي خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وفي عام 2014، كان لمصر حضور غير مباشر في الثورة الليبية، بينما جاء التدخل المعلن لها في 16 فبراير/شباط 2015، عندما شنت القوات الجوية المصرية غارة على مدينة درنة وسرت، بحجة ذبح تنظيم داعش الإرهابي 21 مواطناً قبطياً مصرياً كانوا يعملون في ليبيا، وحسب المصادر المصرية فقد أودت الغارات بحياة 64 شخصاً في مدينتي درنة وسرت، ثم عادت ونفذت غارات في مايو/أيار 2017 بالتنسيق مع مليشيات حفتر، على مواقع لتنظيم داعش.

ويستمر التدخل المصري في ليبيا، ضمن ما تصفه حكومة الوفاق بـ"دول محور الشر" المتمثلة عربياً بالإمارات والسعودية ومصر، وغربياً، بروسيا وفرنسا واليونان وإسرائيل. وتدعم مصر حفتر لوجستياً وعسكرياً وسياسياً، ويتمثل الدعم الأخير بقرارات جامعة الدول العربية المتحيزة لصالح حفتر.

ويؤكد تدخل مصر في ليبيا بشكل غير مباشر، كما هي شروط وطبيعة الحرب بالوكالة، تقرير للأمم المتحدة، اتهم عدة شركات ودول بخرق حظر التسليح في ليبيا منذ عام 2011، من خلال تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في ليبيا، وكانت في مقدمة هذه الدول مصر والإمارات.

لكن، وما أن بدأت نهاية مليشيا حفتر، واقتربت هزيمته إثر الضربات المتتالية التي تنفذها حكومة الوفاق الشرعية ضده بدعم تركي، وتحريرها للعديد من معاقله والقواعد المهمة التي كان يتمركز بها، حتى بدأ حلفاؤه بمحاولات حثيثة لانتشاله من بئر هزائمه، فمنهم من دعا لدمجه بالعملية السياسية، وهو أمر ترفضه حكومة الوفاق الليبية، ومنهم من بدأ يطرح المبادرات السياسية لإنهاء الصراع، كمحاولة أخيرة لتخليصه، كمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

محاولات أخيرة لإنقاذ حفتر من هزائمه

وأعلن الرئيس المصري ما سماه بإعلان القاهرة مساء السبت، لحل الأزمة الليبية، محذراً من التمسك بالخيار العسكري ومشدداً على أن الحل السياسي هو الوحيد المتاح لحل الأزمة الليبية، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وتضمنت المبادرة 8 بنود، وهي "احترام كافة المبادرات الدولية بوقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وطرح مبادرات لحل الأزمة على كافة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتوحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من القيام بدورها والتوزيع العادل للموارد الليبية على كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة سياسياً وانتخابياً".

ويبدو الغزل السياسي واضحاً بين القاهرة وحفتر، إذ قال السيسي إن جهود البرلمان الليبي وما سمّاه "الجيش الوطني"، في إشارة لمليشيا حفتر، مكنت من التوصل إلى مبادرة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، بينما أشاد حفتر بدعم السيسي له ولمليشياته، وقال:"نأمل من مصر والمجتمع التركي إيقاف الدعم التركي في ليبيا".

وحضر المؤتمر الصحافي الذي أعلن السيسي فيه عن مبادرته، رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح، وخليفة حفتر، مطلقين "مبادرة ليبية ليبية" على حد تعبيرهم، كأساس لحل الأزمة بجهود الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والإمارات لحل الصراع، وهي الدول ذاتها الداعمة لحفتر في الخفاء.

وبدأ الحديث عن السلام يروق لحفتر وحلفائه بعد أن تلقت مليشياته ضربات واسعة وخسرت أهم معاقلها مثل سرت وترهونة، إذ قال عقيلة صالح إنهم "سيبدأون بعمل دستوري ليبي يمهد لإجراء انتخابات من دون إقصاء أحد، زاعماً أن "الجيش الوطني الليبي" عندما تحرك للعاصمة في إبريل/نيسان 2019 كان لمحاربة "الإرهابيين"، وليس للاستيلاء على السلطة على حد تعبيره، وأن تركيا تدخلت ومنعت الجيش من إكمال مهمته، مشيراً إلى أن جيش حفتر التزم الهدنة والوفاق لم تلتزم حتى الآن.

ويُكذّب عدم التزام خليفة حفتر بأي اتفاقية دولية، جميع المزاعم السابقة، خاصة مؤتمر برلين الذي خرج باتفاق يلزم الأطراف المتحاربة في ليبيا على الالتزام بهدنة، وهو ما خرقه حفتر كما خرق نتائج التفاهمات التي حصلت في موسكو قبلها، والهدنة الإنسانية التي دعت لها الأمم المتحدة بسبب بدء انتشار فيروس كورونا في ليبيا.

ويعتبر عضو مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية السابق علي رمضان أبو زعكوك في حديثه لـTRT عربي، وجود رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح والمشاركة في مؤتمر طرح المبادرة، دليلاً على ارتهان عقيلة لمصر.

ويضيف: "رئيس مجلس النواب الحقيقي هو حمودة سيالة الموجود في طرابلس، وعقيلة صالح مرتهن لمصر وحين لا يستطيعون التصرف في ليبيا يتجهون إلى مصر".

لا بقاء لخاسر

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تحرز فيه قوات الوفاق الشرعية تقدماً ميدانياً كبيراً على مليشيا حفتر، وهي بنظر أبو زعكوك، “خالية من المعنى على الإطلاق“.

ويقول أبو زعكوك، إن القاهرة عملت منذ سنوات على عسكرة ليبيا، حتى يتمكن شخص عسكري من حكم ليبيا كما في مصر، مشيراً إلى أن مصر وحلفاء حفتر دفعوا أموالاً طائلة من أجل ذلك، وجلبوا المرتزقة والدعم المالي والعسكري واللوجستي.

وعن محاولات تلك الدول إدخال حفتر بالعملية السياسية يقول الوزير الليبي السابق، إنه "لم يكن لحفتر أي وجود سياسي سابق، بما في ذلك اتفاق الصخيرات، وهو فرض نفسه بالسلاح لا بالحلول السلمية، وبدعم من محور الشر".

ويعتبر الوزير الليبي السابق مبادرة السيسي "محاولة أخيرة لفرض حفتر على الطاولة، ومحاولة لإيقاف الحرب بعد أن تجرعوا الهزيمة"، مؤكداً أنه "لا أحد يمكن أن يفرض علينا نهاية هذه الحرب".

ويوافق الصحفي المختص بالشأن التركي محمد العباسي، الوزير الليبي السابق بالرأي، إذ يرى في تصريح لـTRT عربي أن "المبادرة هي إعلان كامل لهزيمة حفتر واعتراف كامل بها، خاصة أن حفتر وصالح ذهبا إلى مصر بعد الهزائم المتتالية والعمليات العسكرية التي انتصرت بها قوات الوفاق بدعم تركي".

مبادرة ولدت ميتة

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي، جمال عبد المطلب لـTRT عربي، إن المبادرة وُلدت ميتة لأنها غير منطقية، فقد رفضتها حكومة الوفاق لأنها جاءت من جهات غير محايدة، فالقاهرة متورطة في دعم حفتر وصنعه بعدما كان لا شيء، وزعزعت الأمن في ليبيا، وقامت المخابرات المصرية باغتيال ضباط وصحفيين لتتهم الثوار وتعزف على لحن الإسلاميين.

وأضاف: "حفتر الآن مهزوم، والمهزوم لا يُملي شروطه، وحكومة الوفاق لها شروط من أجل أي هدنة، لكنها الآن منشغلة بتطهير المناطق من مليشيا حفتر التي روعت المدنيين ودمرت ليبيا".

وأشار عبد المطلب إلى أن حكومة الوفاق تسير في مسار عسكري وسياسي، مؤكداً أن مصر والإمارات يبحثان عن بديل لحفتر، وهم في حالة بحث الآن ويرتبون أمورهم من أجل الانطلاق من جديد.

إكرام الميت دفنه

ولم تؤخذ المبادرة التي طرحها الرئيس المصري على محمل الجد، خاصة أنها جاءت بعد الهزائم التي مُني بها حفتر، وفي هذا الشأن علق مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، ياسين أقطاي، على اللقاء الذي جمع السبت، الرئيس المصري، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح قائلاً: "من المحزن والمؤسف أن نرى مثل هذه المؤتمرات الصحفية التي يسعى منظموها بكل ما أوتوا من قوة لنفخ الروح في أبدان قد ماتت ونفوس قد بليت٫ إكرام الميت دفنه".

وكانت تركيا قد أعلنت سابقاً رفضها للاتهامات المصرية لها بخصوص ليبيا، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، رداً على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته بتاريخ 4 يونيو/حزيران، في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة داعش الإرهابي، إن "سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، رد بالطريقة اللازمة على شكري خلال مشاركته في الاجتماع".

وأضاف: "لقد أكدنا في الاجتماع أن العائق الأكبر الماثل أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الانقلابي القرصان خليفة حفتر من خلال سعيه لإسقاط الحكومة الشرعية وتأسيس سلطة حاكمة جديدة في البلاد، إلى جانب الإدارة المصرية التي تقدم له أنواع الدعم كافة، وبقية الدول الداعمة له".

وقوف حاكم وصل إلى السلطة عبر انقلاب، إلى جانب انقلابي آخر، أمر ليس مستغرباً، والدعم العسكري الذي تقدمه مصر للانقلابي حفتر منذ عدة سنوات يعتبر انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة - المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية - حامي أقصوي

وشدد أقصوي على أن الأطراف الداعمة لحفتر، ستبقى مسؤولة دائماً عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، مضيفاً أن بلاده "ستواصل دعمها للحكومة الليبية المشروعة بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، في سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا".

وتفاعل نشطاء على هاشتاج "إكرام الميت دفنه"، رافضين المبادرة للسلام بعد اقتراب نهاية حفتر الذي رفض جميع فرص وقف إطلاق النار.

وقال رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان في تغريدة له على تويتر، إن " السيسي يدرك جيداً أن النموذج الذي أسسه للحكم في مصر ويريده في ليبيا هو نفسه النموذج الذي يخيف الليبيين ويقاومونه، ويقاتلون لمنع تشكل مثيله في ليبيا".

وأضاف: "الليبيون يفهمون جيداً ما يريده السيسي وابن زايد، لذلك ليس حفتر وحده الذي سيخرج حتماً من مستقبل ليبيا، بل سيأخذ السيسي في يده".

من جانبها، رأت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن لعبة حفتر انتهت مع انتهاء معركة طرابلس، موضحة أن دخول تركيا في الحرب إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في وقت سابق من هذا العام عكس مسار المعركة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الهزائم المدوية التي تعرضت لها قوات حفتر تعود إلى انسحاب المئات من المرتزقة الروس من شركة فاغنر الأمنية يوم 24 مايو/أيار المنصرم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتكاسة العسكرية التي تعرض لها حفتر تفرض على حلفائه مصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا إعادة النظر في دعمه، منوهة إلى أن خليفة حفتر أصبح هذه المرة المدافع الأول عن هذه المحادثات بعد أن رفضها لأشهر، إذ يأمل في تجميد الوضع الميداني.