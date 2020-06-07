سياسة
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CNN: إدارة ترمب تطلب 10 آلاف جندي لمواجهة احتجاجات واشنطن
أفادت شبكة "CNN" الأمريكية بأنّ البيت الأبيض، طلب إرسال 10 آلاف جندي إلى العاصمة واشنطن لمواجهة الاحتجاجات على مقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.
CNN: إدارة ترمب تطلب 10 آلاف جندي لمواجهة احتجاجات واشنطن
الرئيس الأمريكي حث حكام الولايات على استدعاء الحرس الوطني لمواجهة المظاهرات التي تجتاح البلاد منذ مقتل جورج فلويد / AFP
7 يونيو 2020

قالت شبكة "CNN" الأمريكية إن البيت الأبيض، طلب إرسال 10 آلاف جندي إلى العاصمة واشنطن لمواجهة الاحتجاجات على مقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

وأسندت "CNN" خبرها إلى ضابط عسكري رفيع لم تذكر اسمه، مشيرة إلى أن إدارة ترمب طلبت 10 آلاف جندي للتدخل في احتجاجات واشنطن؛ غير أن وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس الأركان مارك ميلي عارضاً استخدام الجيش لهذه المسائل.

وأضافت أن "مارك إسبر أرسل نحو 1600 جندي إلى واشنطن، موضحاً أن الجنود بدأوا بالانسحاب الخميس الماضي من العاصمة واشنطن التي ينتشر فيها 5 آلاف من الحرس الوطني ولا حاجة لهم إلى مساعدة من الجيش".

ولفت إلى أن رئيس الأركان مارك ميلي أكد في الحديث "المتوتر" الذي دار بينه وبين ترمب، عدم حاجة واشنطن للجنود.

وفي 25 مايو/أيار الماضي، أوقفت شرطة مدينة منييابوليس، جورج فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنقه وهو رهن الاعتقال.

وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلاً: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلق استجابة، ليلقى حتفه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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