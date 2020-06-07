أعلن الجيش الليبي، السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين داعمتين لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في مدينة سرت، شمالي وسط البلاد، وفق بيان وتصريح لمسؤول عسكري.

وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش، عبر حسابها على "فيسبوك": "قواتنا البطلة تنجح في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة وينق لونق، عند بوابة 30 في سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

ولاحقاً، قال الناطق الرسمي باسم "غرفة عمليات سرت والجفرة"، التابعة للجيش، العميد عبد الهادي دراه، لقناة "ليبيا بانوراما" (الخاصة)، إن قواته أسقطت طائرة مسيرة ثانية داعمة لحفتر في الحدود الإدارية لسرت.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الليبي، في بيان، أن قواته تتقدم من 3 محاور إلى وسط سرت، وسط فرار مليشيا حفتر.

وفي مدينة ترهونة، أعلن الجيش الليبي عثوره على مخزن يضم كميات كبيرة من الألغام كانت تستخدمها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في تفخيخ المساجد والطرقات ومنازل المدنيين بالعاصمة.

جاء ذلك في بيان نشرته عملية "بركان الغضب" عبر صفحتها على فيسبوك، مصحوباً ببعض الصور.

والجمعة، أعلن الجيش الليبي، أن قواته حررت بالكامل ترهونة، كما أقر المتحدث باسم مليشيا حفتر، أحمد المسماري بخسارة المدينة.

وفي تصريح للناطق باسم الجيش الليبي محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على فيسبوك، أعلن الجيش مساء السبت، تحييد 10 من عناصر مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وتدمير آليات عسكرية تابعة لها، في قصف جوي على مدينة سرت، شمالي وسط البلاد.

وكانت مليشيا حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

لكن الجيش الليبي تمكن، مؤخراً، من تحقيق انتصارات كبيرة على مليشيا حفتر.

وشملت أبرز الانتصارات تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

فيما أعلن الجيش الليبي، السبت، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.