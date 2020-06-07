أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء السبت، وفاة رمضان عبد الله شلح، أمينها العام السابق، عن عمر ناهز الـ62 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وقالت الحركة في بيان لها: "إننا إذ ننعى للشعب الفلسطيني وفاة القائد الكبير، نذكر تاريخه وجهاده منذ تأسيس حركة الجهاد، ومواقفه الوطنية الشجاعة وقيادته للحركة بكل فخر واعتزاز لأكثر من 20 عاماً".

وولد رمضان شلح عام 1958، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ودرس الاقتصاد في جامعة الزقازيق المصرية، وتخرج منها سنة 1981، ليحصل عام 1990 على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا، ثم عمل أستاذاً لدراسات الشرق الأوسط في جامعة "جنوبي فلوريدا" بالولايات المتحدة بين عامي 1993 و1995.

وتولى في عام 1995 منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي خلفاً لفتحي الشقاقي الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في مالطا.

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، اتهمت إسرائيل شلح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات "الجهاد" ضد أهداف إسرائيلية، كما أدرجت واشنطن، شلح، على قائمة "الشخصيات الإرهابية" عام 2003، وفي نهاية عام 2017 أدرجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي"FBI"، على قائمة المطلوبين.

الفصائل تنعى شلح

وفي سياق متصل، نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وقال "إننا بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة".‎

كما نعته فصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة لحركة "حماس"، و"فتح"، و"المجاهدين"، و"لجان المقاومة الفلسطينية".

وقالت "حماس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات وللأمة جمعاء القائد الوطني الكبير رمضان شلح".

وأضافت: "قدّم القائد رمضان شلح نموذجاً في الصبر وصلابة الموقف وقول الحق، وأسطورة في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، والعمل من أجل الإسلام وقضية فلسطين".

من جهتها، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "ننعي إلى أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم رمضان شلح الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم".

بدورها قالت حركة "المجاهدين" الفلسطينية، إن "القائد رمضان شلح الذي ارتقى إلى العلياء بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل وهو قابض على جمر الجهاد حاملاً هم قضيته وشعبه ولم يتنازل حتى قضى نحبه بعد صراع طويل مع المرض".

وقالت لجان المقاومة في فلسطين، إن "القائد رمضان شلح ارتقى بعد حياة حافلة بالجهاد والمقاومة والعطاء والتضحيات، ونعزي إخوتنا في حركة الجهاد بهذا المصاب الجلل".