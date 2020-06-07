سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 يونيو/حزيران 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 7 يونيو/حزيران 2020
تركيا تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد / Reuters
7 يونيو 2020

أهم الأحداث:

الجيش الليبي يتقدم داخل سرت ويقصف آليات لحفتر.. وفي تركيا 80% من إصابات كورونا تماثلت للشفاء

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الجيش الليبي يتقدم في سرت

أعلن الجيش الليبي السبت، في تصريح لآمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد إبراهيم بيت المال، تحقيق تقدم في عملية تحرير مدينة سرت، شمالي وسط البلاد، إلى جانب قصف آليات عسكرية لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمحيط المدينة. [TRT عربي]

وقال بيت المال في تصريحه: "قواتنا بسطت سيطرتها قبل قليل على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية بسرت (450 كلم شرق طرابلس) ضمن عملية دروب النصر، والتقدم ما زال مستمراً لتحرير باقي المنطقة من فلول مليشيا حفتر الإرهابية"، دون تقديم تفاصيل أخرى. [TRT عربي]

وفي وقت سابق السبت صرّح الناطق باسم الغرفة ذاتها العميد الهادي دراه، بأن "سلاح الجو استهدف عربات مسلحة وآليات مدرعة لمليشيا حفتر قرب سرت، خلال تقدم قواتنا نحو المدينة". [الأناضول]

تركيا.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه السبت، أن 80% من إصابات كورونا في البلاد تماثلت للشفاء. [TRT عربي]

ونشرت وزارة الصحة معطياتها اليومية المتعلقة بالفيروس، التي تُظهِر تسجيل 878 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. [TRT عربي]

وأفادت الوزارة بتعافي 1922 مصاباً، ليرتفع الإجمالي إلى 135 ألفاً و322، في حين تُظهِر المعطيات تسجيل 21 حالة وفاة خلال المدة نفسها. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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