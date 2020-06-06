تجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم السبت 6 ملايين و900 ألف، في حين تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة 111 ألفاً، وتضاعف معدل الإصابات فيها مقارنة بيوم الجمعة إذ بلغ 41 ألفاً و927.

قرابة 7 ملايين.. إصابات كورونا عالمياً

أظهرت بيانات موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس حول العالم، أن حصيلة الإصابات بلغت 6 ملايين و910 آلاف و500، في حين أظهر إحصاء لرويترز ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى أكثر من سبعة ملايين شخص مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند.

وحسب البيانات سُجل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة، حيث بلغت مليوناً و974 ألفاً و355.

وجاءت البرازيل ثانية بـ649 ألفاً و514، ثم روسيا بـ458 ألفاً و689، وإسبانيا بـ288 ألفاً و58، وبريطانيا بـ284 ألفاً و868، والهند بـ240 ألفاً و932، وإيطاليا بـ234 ألفاً 315و.

أمريكا.. 111 ألفاً و491 وفاة

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 111 ألفاً و491، بعد تسجيل 1101 حالة جديدة. وحسب معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، فقد سجلت البلاد 41 ألفاً و927 إصابة جديدة.

وأظهرت المعطيات ذاتها ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و970 ألفاً و68، والمتعافين إلى أكثر من 738 ألفاً و740.

وأوضحت أن معدل الإصابات الجديد يشكل ضعف معدل الجمعة البالغ 21 ألفاً و405.

وأشارت المعطيات إلى إجراء 20 مليوناً و279 ألف فحص للكشف عن كورونا بعموم البلاد.

وتعد ولاية نيويورك الأكثر تضرراً من الفيروس، إذ بلغت فيها الإصابات أكثر من 396 ألفاً، بينها 30 ألفاً و372 وفاة.

وتلي نيويورك في الإصابات ولايتا نيو جيرسي بأكثر من 165 ألفاً، وإلينوي بأكثر من 125 ألفاً.

وظهر الفيروس أول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر 2019، وانتشر في أكثر من 200 دولة، ليتحول إلى جائحة أصابت ما يزيد على 6 ملايين و895 ألفاً في العالم، وحصدت حتى مساء السبت أرواح 399 ألفاً و806، فيما تعافى 3 ملايين و383 ألفاً و483، ويخضع 3 ملايين و127 ألفاً و279 للعلاج، حسب "Worldometer".