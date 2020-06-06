سياسة
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الجيش الليبي يتقدم داخل سرت ويقصف آليات لحفتر
أعلن الجيش الليبي السبت، تحقيق تقدم في عملية تحرير مدينة سرت، شمالي وسط البلاد، إلى جانب قصف آليات عسكرية لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمحيط المدينة.
الجيش الليبي يتقدم داخل سرت ويقصف آليات لحفتر
الجيش الليبي يعلن تحرير مدينة سرت شمالي وسط البلاد / Reuters
6 يونيو 2020

أعلن الجيش الليبي السبت، تحقيق تقدم في عملية تحرير مدينة سرت، شمالي وسط البلاد، إلى جانب قصف آليات عسكرية لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمحيط المدينة.

جاء ذلك في تصريح لآمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد إبراهيم بيت المال، نشرته صفحة الغرفة على تويتر.

وقال بيت المال في تصريحه: "قواتنا بسطت سيطرتها قبل قليل على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية بسرت (450 كلم شرق طرابلس) ضمن عملية (دروب النصر)، والتقدم ما زال مستمراً لتحرير باقي المنطقة من فلول مليشيا حفتر الإرهابية"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق السبت صرّح الناطق باسم الغرفة ذاتها العميد الهادي دراه، بأن "سلاح الجو استهدف عربات مسلحة وآليات مدرعة لمليشيا حفتر قرب سرت، خلال تقدم قواتنا نحو المدينة".

وأضاف عبر حساب الغرفة على تويتر: "قواتنا تستمر في تقدمها بثبات ضمن عملية دروب النصر".

من جانبها قالت صفحة "بركان الغضب" على فيسبوك، التابعة للجيش الليبي، إن القوات تمكنت خلال تقدمها داخل سرت من تدمير مدرعة إماراتية تابعة لمليشيا حفتر.

كما نشرت الصفحة مقطع فيديو قالت إنه "يُظهِر جانباً من فرار مليشيا حفتر من سرت، أمام ضربات قواتنا الباسلة".

والسبت أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة من مليشيا حفتر.

ولاحقاً أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت، والتقدم في منطقة بويرات الحسوان، التي تبعد 95 كلم عن المدينة.

ومُنيَت مليشيا حفتر في الفترة الأخيرة بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشنّ مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً فشل في السيطرة على طرابلس (غرب).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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