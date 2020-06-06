أشاد تقرير في صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار، بالإنجازات التي تحققها تركيا في المجال العسكري بعد أن أصبحت واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المسلحة.

التقرير الذي حمل عنوان "TB2 التركية تحقق ثورة في الحروب"، وصف طائرات "بيرقدار TB2" التركية بأنها رخيصة السعر وفتاكة.

وقالت الصحيفة إن تركيا أصبحت واحدة من الدول الرائدة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة المسلحة، ونجحت استرتيجيتها في هذا الصدد في تغيير ميزان القوى العسكرية في الشرق الأوسط لصالح أنقرة بشكل ملحوظ.

وقارن التقرير بين الطائرة المسيرة "MQ-9 Reaper" الأمريكية، وطائرة "TB2" التركية.

وأكّد في هذا الصدد أن الطائرة التركية تستطيع كنظيرتها الأمريكية التحليق لأكثر من 24 ساعة في الأجواء، ورصد وقصف الأهداف، لكن تركيا تنتهج استراتيجية مختلفة تماماً في هذا المجال.

ولفت إلى أن الجيش التركي يستخدم هذا الطراز من الطائرات في ساحات المعارك بطريقة راديكالية ومكثفة أكثر من الأمريكيين، وعلى شكل أساطيل.

وتابع: "على سبيل المثال، تحول أسطول الطائرات المسيرة المسلحة التركية في سوريا، إلى قوة جوية كبيرة، وتُستخدم هذه الطائرات في ليبيا أيضاً وتحقق نجاحات عسكرية لتركيا".

وأردف: "توفر TB2 ميزات عديدة في وقت واحد، فهي لا تخطئ الهدف، ورخيصة السعر وفتاكة. وبينما تبلغ تكلفة طائرة واحدة من Reaper الأمريكية 16 مليون دولار، تبلغ تكلفة TB2 التركية 6 ملايين دولار فقط".

كما أشار إلى استخدام تركيا في طائراتها المسيرة صواريخ من طراز "MAM-L" الصغيرة التي يمكن التحكم بها، والقادرة حتى على اختراق الدروع.

وبيّن أن هذا النوع من الطائرات المسيرة يتيح للدول الأقل ثراء، إمكانية تحدي القوى العسكرية الكبرى نظراً إلى انخفاض تكلفتها.

وتطرق التقرير إلى إقبال دول أخرى على شراء الطائرات المسيرة المسلحة من تركيا، مشيراً إلى اتفاقية أبرمتها الأخيرة مع أوكرانيا العام الماضي لبيعها 12 طائرة من طراز "TB2"، وسُلّمت 6 منها.

وأكّدت الصحيفة أن تركيا لم تتحول إلى "قوة عظمى في الطائرات المسيرة" فحسب، بل سرّعَت في نفس الوقت استخدام هذه الطائرات في عموم العالم.

وقالت إن قلة قليلة من الدول تمتلك اليوم طائرات مسيرة مسلحة، من بينها فرنسا والولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

وأشارت إلى أن سلجوق بيرقدار (41 عاماً)، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقف وراء تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة المسلحة، وهو من الذين درسوا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة.

وذكرت بأن بيرقدار يشرف حالياً على تطوير الطائرة المسيرة الهجومية "أقنجي".