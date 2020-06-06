سياسة
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البرلمان العراقي يمنح الثقة لباقي أعضاء حكومة الكاظمي
منح البرلمان العراقي الثقة لباقي أعضاء حكومة الكاظمي، وعددهم 7، بعد منحها لـ15 وزيراً فقط في 7مايو/أيار الماضي بسبب خلافات على الحقائب السيادية.
البرلمان العراقي يمنح الثقة لباقي أعضاء حكومة الكاظمي
البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي بالأغلبية / Reuters
6 يونيو 2020

استكمل البرلمان العراقي السبت، منح الثقة لباقي أعضاء حكومة مصطفى الكاظمي، وعددهم سبعة، بعد أن منحها 7 مايو/أيار الماضي لـ15 وزيراً فقط.

وصوّت البرلمان بالأغلبية على منح الثقة لـ"فؤاد حسين للخارجية، وإحسان عبد الجبار للنفط، وإيفان يعكوب للهجرة والمهجرين" وفق مراسل الأناضول.

وأضاف المراسل أن البرلمان صوت بالأغلبية كذلك على منح الثقة لكل من "سالار عبد الستار للعدل، وحسن ناظم للثقافة، ومحمد جاسم للزراعة، وعلاء أحمد للتجارة".

وكان استكمال التشكيلة الحكومية تعثر بسبب خلافات بين القوى السياسية السنية والشيعية والكردية على تقاسم الوزارات السيادية.

و7 مايو/أيار الماضي حصل الكاظمي و15 وزيراً على ثقة البرلمان، فيما لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة، ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتَي النفط والخارجية.

وخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وإهدار أموال الدولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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