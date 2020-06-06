أعلن الجيش الليبي السبت، تحرير منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت (ِشرق) من مليشيات خليفة حفتر.

جاء ذلك حسب تصريح أدلى بها لوكالة الأناضول، آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش، إبراهيم أحمد بيت المال.

وقال بيت المال إن قواتهم تمكنت من السيطرة على منطقة الوشكة، وتتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كلم عن مدينة سرت.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش في تصريح للناطق الرسمي باسم "غرفة عمليات سرت والجفرة" العميد عبد الهادي دراه٫ إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرقي ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة من سيطرة مليشيات حفتر.

وقال دراه إن قوات الحكومة الليبية بدأت عملية "دروب النصر" لتحرير بلدات الوشكة، وبويرات الحسون، وجارف، وأبوهادي، إضافة إلى مدينة سرت (شرق) والجفرة (وسط) من مليشيات حفتر.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن "سلاح الجو استهدف آليتين عسكريتين لعصابات حفتر جنوب منطقة الوشكة"، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الليبي بهدف تحرير المنطقة.

ومُنيت مليشيات حفتر في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيات الجنرال الانقلابي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.