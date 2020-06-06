سياسة
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تركيا ترفض الاتهامات المصرية بخصوص ليبيا
أعلنت تركيا، السبت، رفضها للاتهامات المصرية لها بخصوص ليبيا، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية إن "وقوف حاكم وصل إلى السلطة عبر انقلاب، إلى جانب انقلابي آخر، أمر ليس مستغرباً".
تركيا ترفض الاتهامات المصرية بخصوص ليبيا
تركيا ترفض الاتهامات المصرية بخصوص ليبيا / AA
6 يونيو 2020

أعلنت تركيا، السبت، رفضها للاتهامات المصرية لها بخصوص ليبيا، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، رداً على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته بتاريخ 4 يونيو/حزيران، في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة داعش الإرهابي.

وقال أقصوي إن "سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، رد بالطريقة اللازمة على شكري خلال مشاركته في الاجتماع".

وأضاف: "لقد أكدنا في الاجتماع أن العائق الأكبر الماثل أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الانقلابي القرصان خليفة حفتر من خلال سعيه لإسقاط الحكومة الشرعية وتأسيس سلطة حاكمة جديدة في البلاد، إلى جانب الإدارة المصرية التي تقدم له جميع أنواع الدعم، وبقية الدول الداعمة له".

وتابع: "إن وقوف حاكم وصل إلى السلطة عبر انقلاب، إلى جانب انقلابي آخر، أمر ليس مستغرباً، وإن الدعم العسكري الذي تقدمه مصر للانقلابي حفتر منذ عدة سنوات يعتبر انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وشدد على أن الأطراف الداعمة لحفتر، ستبقى مسؤولة دائماً عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن تركيا ستواصل دعمها للحكومة الليبية المشروعة بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، في سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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