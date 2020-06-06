سياسة
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كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في البرازيل والمكسيك وروسيا وكندا
فيما سجّلت البرازيل أكثر من ألف وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أعلنت المكسيك تسجيل 625 حالة وفاة جديدة. في السياق نفسه، تزايدت أعداد الإصابات والوفيات المسجلة رسمياً في روسيا وكندا.
كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في البرازيل والمكسيك وروسيا وكندا
البرازيل تُسجّل أكثر من ألف وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الأخيرة / AFP
6 يونيو 2020

ارتفعت حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بدرجة كبيرة في كلِ من البرازيل والمكسيك وروسيا وكندا.

ففي البرازيل، أفادت وزارة الصحة في بيان، بوفاة ألف و26 مصاباً بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 35 ألفاً و47.

وأضافت أن حصيلة الإصابات وصلت 646 ألفاً، إثر تشخيص 31 ألفاً و65 إصابة جديدة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الأولى على مستوى أمريكا اللاتينية سواءً في عدد الإصابات أو في عدد الوفيات، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة وفاة 625 مريضاً، لترتفع الحصيلة إلى 13 ألفاً و170، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110 آلاف و26، بعد اكتشاف 4 آلاف و346 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

وسجّلت روسيا 8 آلاف و855 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 458 ألفاً و689. وقال مسؤولون إن 197 شخصاً توفوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في سائر أنحاء البلاد إلى 5 آلاف و725.

من جهتها أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا رصد 693 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 93 ألفاً و441، كما أفادت بتسجيل 129 حالة وفاة ليرتفع العدد إلى 7 آلاف و543.

وحتى صباح السبت، أصاب فيروس كورونا أكثر من 6 ملايين و866 ألف شخص حول العالم، تُوفي منهم ما يزيد على 398 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 3 ملايين و362 ألفاً، وفقاً لموقع Worldometer المعني برصد الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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