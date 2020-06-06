أعلن الجيش الليبي، رصد حركة ذعر وهروب كبيرة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والمرتزقة التابعين له من مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وأن أعيان المدينة يعرضون تسليمها للحكومة الشرعية.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، ونشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي مقتل اثنين من عناصره نتيجة قصف طيران إمارتي مسير داعم لمليشيا حفتر، تمركزات بمحور أبوقرين جنوب مدينة مصراتة.

وقال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن "طيراناً مُسيراً إمارتياً استهدف فجر الجمعة تمركزات لقواتنا بمحور أبوقرين مما تسبب في استشهاد اثنين".

ترهونة.. أيام مشرقة بعد التحرير

والجمعة، قال أبو بكر سعيد، النائب بالبرلمان الليبي عن مدينة ترهونة، إن هناك أياماً مشرقة تنتظر سكان المدينة، مشدداً على أن الحكومة الشرعية ستواصل حمايتها للبلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن سعيد، باسم كافة أعضاء البرلمان الذين يمثلون ترهونة، وذلك بمناسبة تحرير المدينة من مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

وأعرب سعيد في البيان عن فرحتهم العارمة لتحرير ترهونة من حفتر والمرتزقة الموالين له.

وأضاف "الأيام المقبلة ستكون فترة جديدة مشرقة ينتهي فيها الظلم والاستبداد، ويعود النازحون لمنازلهم، ويعيش الشعب فرحة كبيرة بعد ما قدمه من شهداء طيلة السنوات الأخيرة".

وشدد سعيد على أن الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ستواصل حماية البلاد، مضيفًا "نناشد الحكومة الليبية ومجلس ترهونة تذليل الصعاب التي يعيشها السكان كافة".

كما شدد على أن الجهات المعنية ستبذل كل ما في وسعها من أجل تلبية كافة احتياجات المدينة المحررة في القريب العاجل.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.