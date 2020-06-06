سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 يونيو/حزيران 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 يونيو/حزيران 2020
الجيش الليبي أعلن الخميس استكمال تحرير مدينة طرابلس / AFP
6 يونيو 2020

أهم الأحداث:

الجيش الليبي يدخل بني وليد ويطارد فلول مليشيا حفتر، وزير الصحة التركي يقول إن بلاده ستُكسب الاتحاد الأوروبي قوة بالمجال الصحي.

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قوجه: تركيا ستُكسب الاتحاد الأوروبي قوة

سجلت وزارة الصحة التركية 18وفاة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و648. وذكرت الوزارة في بيانات نشرتها بموقعها على الإنترنت، تعافي 1622 مصاباً بكورونا لترتفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 133 ألفاً و400. [TRT عربي]

وقال قوجه خلال مشاركته في اجتماع عبر الفيديو مع سفراء 26 دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي، إن بلاده استقبلت أكثر من ألف مريض أجنبي خلال 10 أيام من رفع القيود المفروضة على السفر بسبب وباء كورونا. [TRT عربي]

وأضاف "كما تعلمون جميعاً، العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هي هدف تركيا الاستراتيجي. وأظهرت فترة مكافحة الوباء أن تركيا ستضفي على الاتحاد الأوروبي قوة كبيرة ليس في المجالين السياسي والاقتصادي فقط بل في المجال الصحي أيضاً". [الأناضول]

الجيش الليبي يطارد فلول مليشيا حفتر

قال المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو: "قواتنا البطلة تدخل بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) وسط استقبال أهالي المدينة". [TRT عربي]

وأضاف أن قوات الجيش "تطارد فلول مليشيا حفتر الإرهابية الهاربة من ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) خلال محاولتها الاختباء في بني وليد". [TRT عربي]

كما أشار إلى أن الجيش صادر في مطار بني وليد، كميات من الذخائر والعتاد العسكري لمليشيا حفتر الهاربة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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