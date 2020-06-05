أعلنت وزارة الصحة التركية الجمعة، تسجيل 18وفاة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و648، في الوقت الذي أشار فيه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إلى استقبال بلاده ألف مريض أجنبي خلال 10 أيام، مؤكداً أن تركيا ستضفي على الاتحاد الأوروبي قوة كبيرة في المجال الصحي.

تركيا.. 18 وفاة فقط

سجلت وزارة الصحة التركية 18وفاة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و648. وذكرت الوزارة في بيانات نشرتها بموقعها على الإنترنت، تعافي 1622 مصاباً بكورونا لترتفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 133 ألفاً و400.

وأشارت إلى تسجيل 930 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 168 ألفاً و340.

وفي تغريدة على تويتر، لفت وزير الصحة التركي إلى إجراء 57 ألفاً و829 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و267 ألفاً و412. وانخفض عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة إلى 592.

وكتب قوجة: "توجد زيادة في عدد المتعافين، الانخفاض سيتواصل في الأيام القادمة، إنّ قسماً كبيراً من مصابي كورونا الخاضعين للمراقبة لا تظهر عليهم أعراض المرض".

تركيا تستقبل أكثر من ألف مريض أجنبي

وقال قوجة خلال مشاركته في اجتماع عبر الفيديو مع سفراء 26 دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي، إن بلاده استقبلت أكثر من ألف مريض أجنبي خلال 10 أيام من رفع القيود المفروضة على السفر بسبب وباء كورونا.

وحول مكافحة تركيا وباء كورونا، قال قوجة: "كما تعلمون جميعاً، العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هي هدف تركيا الاستراتيجي. وأظهرت فترة مكافحة الوباء أن تركيا ستضفي على الاتحاد الأوروبي قوة كبيرة ليس في المجالين السياسي والاقتصادي فقط بل في المجال الصحي أيضاً".

وأكد أن تركيا منفتحة على كل أنواع التعاون في مجال الصحة.

وحول وفيات كورونا في بلاده، أفاد وزير الصحة التركي: "متوسط أعمار وفيات مواطنينا خلال الشهر الأخير 74.6 و93% من إجمالي الوفيات أعمارهم 65 سنة فما فوق".

وبيّن أن تركيا تخوض كفاحاً بحكمة وحزم ضد فيروس كورونا تحت زعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن عدد المرضى الراقدين في العناية المركزية بتركيا في انخفاض مستمر.

وأضاف أن تركيا تجري أكثر من 50 ألف فحص طبي يومياً للكشف عن مرضى كورونا، مبيناً أن إجمالي عدد الفحوصات الطبية بلغ مليونين و209 آلاف و583.

ولفت إلى أن الأرقام تشير إلى النجاح الكبير الذي حققته تركيا خلال فترة مكافحة فيروس كورونا، وأن بلاده أجرت طريقة معالجة ناجحة لمرضى كورونا.

وأردف بأن تركيا قدمت معدات فحص للكشف عن فيروس كورونا ومستلزمات وقاية إلى 102 دولة وبعض المنظمات الدولية.

وتابع بأن بلاده تصنع معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس، مؤكداً أن تركيا صدّرت أكثر من أربعة آلاف جهاز تنفس إلى الخارج.