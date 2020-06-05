قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إنه اقترح على بعض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات سلمية في معظمها تشهدها معظم أنحاء البلاد احتجاجاً على وفاة مواطن أسود على إثر اعتقاله.

وقال ترمب في تصريحات بالبيت الأبيض: "أقترح على بعض هؤلاء الحكام الذين يبالغون في الفخر، لا تغتروا، أنجزوا المهمة، سيكون عملكم أفضل كثيراً في النهاية باستدعاء الحرس الوطني".

وأضاف قائلاً: "عليكم أن تسيطروا على الشوارع، ما كان ينبغي لكم أن تدعوا هذا يحدث".

ومنذ مقتل جورج فلويد، من أصحاب البشرة السوداء (46 عاماً)، في 25 مايو/أيار الماضي على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، خرج عشرات الآلاف في المدن الأمريكية في تظاهرات كبرى، متحدّين حظر التجول الذي فُرض في أكثر من ولاية للتعامل مع حوادث السرقة والتخريب التي شابت التظاهرت في بعض المناطق.

وانحسرت في الساعات الأولى من صباح الخميس الاحتجاجات، بعد أن وجه ممثلو الادعاء العام اتهامات جنائية جديدة لضباط شرطة مدينة مينيابوليس الأربعة في القتل.

ومن أبرزها تهمة القتل من الدرجة الثانية بحق ضابط الشرطة ديريك شوفين الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يضغط على عنق فلويد لأكثر من 8 دقائق والأخير يصرخ: "لا أستطيع التنفس".

وقلصت عدة مدن كبرى حظر التجول أو رفعته بعد أن ظل مفروضاً لعدة أيام، لكن لم يكن الوضع هادئاً في كل مكان.