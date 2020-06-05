سياسة
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أردوغان: التطورات في ليبيا وسوريا والعراق تُظهر قوة أدائنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مستجدات الأوضاع شمالي العراق وليبيا وسوريا، أظهرت قوة أداء تركيا، وأضاف: "إنني على ثقة بأن وحدتنا وتضامننا سيجعلان العالم ينظر بإعجاب إلى تركيا، ويعززان وضعنا داخل حلف شمال الأطلسي".
أردوغان: التطورات في ليبيا وسوريا والعراق تُظهر قوة أدائنا
أردوغان: جنودنا من خلال نضالهم مع أشقائهم الليبيين في ليبيا يسيرون مؤخراً نحو تحقيق الخطط المستهدفة / AA
5 يونيو 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن مستجدات الأوضاع شمالي العراق وليبيا ومنطقة "نبع السلام" وإدلب في سوريا، أظهرت مدى قوة أداء تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، خاطب فيه وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا.

وقال أردوغان: "إنني على ثقة بأن وحدتنا وتضامننا سيجعلان العالم ينظر بإعجاب إلى تركيا، ويعززان وضعنا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وهنأ أردوغان باسمه وباسم الشعب التركي قوات بلاده، على النجاحات التي حققتها في مكافحة الإرهاب.

وتابع قائلاً: "إن التضامن الذي أظهرناه مع الإخوة في ليبيا، والخدمات الاستشارية التي قدمناها، أظهرت مدى قوة أدائنا".

من جانبه أكد الوزير أقار للرئيس أردوغان أن معنويات الجيش التركي عالية جداً، وأن أفراد القوات المسلحة التركية يقومون بمهامهم على أكمل وجه.

في سياق متصل، أكد أردوغان أن جنود بلاده الموجودين في ليبيا وأشقاءهم الليبيين يسيرون نحو تحقيق الأهداف المنشودة في هذا البلد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح عدد من حدائق الشعب بعدة ولايات تركية، قال فيها: "جنودنا من خلال نضالهم مع أشقائهم الليبيين في ليبيا يسيرون مؤخراً نحو تحقيق الخطط المستهدفة".

يُذكر أن القوات التركية نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" ضد التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، وحققت نجاحات كبيرة، واستطاعت دحر الإرهابيين من مناطق العمليات.

وكذلك نفّذت القوات المسلحة التركية عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وكبدت عناصر النظام خسائر فادحة.

وبفضل الخدمات الاستشارية التي قدمها الجيش التركي لقوات الحكومة الليبية، استطاعت الأخيرة تطهير كامل العاصمة طرابلس من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وساهمت الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة لمليشيا حفتر.

وفيما يخص مكافحة منظمة PKK الإرهابية، دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك رداً على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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