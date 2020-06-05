سياسة
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الاتحاد الأوروبي يخطط لفتح الحدود بين أعضائه نهاية يونيو/حزيران
الاتحاد الأوروبي يخطط لفتح الحدود بين أعضائه نهاية يونيو/حزيران، والحدود الخارجية اعتباراً من مطلع يوليو/تموز المقبل.
الاتحاد الأوروبي يخطط لفتح الحدود بين أعضائه نهاية يونيو/حزيران
الاتحاد الأوروبي يخطط لفتح الحدود بين أعضائه نهاية يونيو/حزيران / AP
5 يونيو 2020

يخطط الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح الحدود الداخلية بين أعضائه نهاية يونيو/حزيران الجاري، بعد نحو شهرين من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون في تصريح صحفي الجمعة، ضرورة فتح جميع دول الاتحاد حدودها الداخلية بنهاية يونيو/حزيران.

ورحبت يوهانسون بفتح بعض دول الاتحاد الحدود، مشيرة إلى أن الاتحاد يدعم فتح الحدود الداخلية ثم الحدود الخارجية.

وأضافت: "يجب أن نفكر في إزالة قيود السفر (للأجانب) تدريجياً اعتباراً من بداية يوليو/تموز المقبل".

وفي مايو/أيار الماضي، دعت المفوضية الأوروبية في بيان، دول الاتحاد والفضاء الأوروبي لتمديد حظر السفر المؤقت للأجانب وإبقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة حتى 15 يونيو/حزيران الجاري، بسبب جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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