سياسة
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رئيس الأركان الليبي: معركتنا القادمة باتجاه تحرير سرت
صرّح رئيس الأركان الليبي عقب تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، بأن المعركة القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت.
رئيس الأركان الليبي: معركتنا القادمة باتجاه تحرير سرت
أعلن الجيش الليبي أن معركته القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت / Getty Images
5 يونيو 2020

أعلن الجيش الليبي الجمعة، أن معركته القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح متلفز لرئيس أركان الجيش الليبي محمد الشريف، أوردته فضائية "ليبيا بانوراما" الخاصة، عقب تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية (90 كلم جنوب شرق طرابلس).

وقال الشريف: "معركتنا القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة وبلدة العربان بمدينة غريان الاستراتيجية، غداة الإعلان عن استكمال تحرير طرابلس من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وكانت مليشيات حفتر وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/آذار الماضي، تمكَّن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدتين بالجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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