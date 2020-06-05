سياسة
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أردوغان يلغي قرار حظر التجول في 15 ولاية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلغاء قرار حظر التجول المعلن في 15 ولاية يومي السبت والأحد، مضيفاً أن آراء الشارع التركي حيال الحظر، دفعت حكومته إلى إعادة النظر في القرار المُتّخذ.
أردوغان يلغي قرار حظر التجول في 15 ولاية
أردوغان يلغي قرار حظر التجول في 15 ولاية / AA
5 يونيو 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلغاء قرار حظر التجول المعلن في 15 ولاية يومي السبت والأحد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الجمعة، على حسابه في تويتر.

وأوضح أردوغان أن قرار حظر التجول الذي أُعلن الخميس، جاء بناء على توصيات وزارة الصحة، بعد رصد زيادة طفيفة في الحصيلة اليومية للإصابات.

وأضاف أن آراء الشارع التركي حيال حظر التجول، دفعت حكومته إلى إعادة النظر في القرار المُتّخذ.

وتابع: "الهدف الأساسي من قرار حظر التجول هو الحد من تفشي الفيروس وحماية مواطنينا، لكن أدركنا أن القرار سيكون له نتائج اجتماعية واقتصادية مختلفة، ونحن لا نرضى أن يواجه مواطنونا صعوبات".

ولفت إلى بدء المواطنين تنظيم حياتهم اليومية مجدداً، بعد نحو شهرين ونصف الشهر، مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا.

وأردف أردوغان قائلاً: "بصفتي رئيساً للجمهورية ألغيت قرار حظر التجول المعلن في 15 ولاية نهاية الأسبوع الجاري".

والخميس، أعلنت الداخلية التركية، فرض حظر التجول السبت والأحد، في 15 ولاية، ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان قرار الحظر يشمل ولايات أنقرة، وبالكسير، وبورصه، وأسكيشهر، وغازي عينتاب، وإسطنبول، وإزمير، وقيصري، وكوجالي، وقونيه، ومانيسا، وسكاريا، وسامسون، ووان، وزونغولداق.

وفي 28 مايو/أيار الفائت، أعلن الرئيس أردوغان، عن سلسلة إجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا، اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران ، بعد النجاح في كبح جماح انتشار فيروس كورونا.

ومن بين الإجراءات رفع قيود السفر بين المدن بشكل كامل اعتباراً من 1 يونيو/حزيران الحالي، و افتتاح رياض الأطفال ودور رعاية الأطفال النهارية (الحضانات)، والسماح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق 65 عاماً باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 926 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 131 ألفاً و788.

وأظهرت أحدث معطيات للوزارة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 167 ألفاً، و410، إثر تسجيل 988 حالة. وبينت أن البلاد سجلت 21 وفاةً، رفعت الإجمالي إلى 4 آلاف و630.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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