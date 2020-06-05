أعلنت وزارة الداخلية التركية، مساء الخميس، فرض حظر التجول يومي السبت والأحد، في 15 ولاية، ضمن جهود الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تعميم أرسلته الداخلية إلى الولايات المشمولة بالحظر، أوضحت فيه التفاصيل المتعلقة بهذا الإجراء.

وقالت الوزارة في التعميم إن "محلات البقالة والخضراوات واللحوم والمكسرات ستبقى مفتوحة يوم الجمعة حتى الساعة 23:00".

وأضافت: " خلال حظر التجول يوم السبت، ستفتح محلات البقالة والخضراوات واللحوم والمكسرات بين الساعتين 10:00-17:00".

وأشارت إلى أن أفران الخبز ومحلات المعجنات وبيع الخبز والحلويات ستبقى مفتوحة خلال يومي الحظر.

وأوضحت أن المطاعم ستقدم خدماتها عبر التوصيل إلى المنازل فقط خلال يومي السبت والأحد.

وأشارت إلى أن المواطنين (باستثناء من هم فوق سن 65 ودون 18 عاماً) سيتمكنون خلال هذه الفترة من ارتياد المحال التجارية المذكورة آنفا لتأمين احتياجاتهم الأساسية على أن تكون في نفس منطقة إقامتهم وشريطة عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة).

وذكرت أن مؤسسات الخدمات العامة الحكومية ستواصل عملها، مثل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والمؤسسات الطبية الحكومية والخاصة عملها، والصيدليات ومراكز الطب البيطري، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد"، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي" والعديد من هيئات الإغاثة الإنسانية، خلال يومي الحظر.

وشددت الداخلية على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب قانون السلامة الصحية العامة.

ويشمل هذا القرار الذي صدر بموجب تعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملاً بتوصيات وزارة الصحة، ولايات أنقرة، وبالكسير، وبورصه، وأسكيشهر، وغازي عينتاب، وإسطنبول، وإزمير، وقيصري، وكوجالي، وقونيه، ومانيسا، وسكاريا، وسامسون، ووان، وززنغلداق.