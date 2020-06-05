سياسة
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انتصارات متتالية.. الجيش الليبي يحرر مدينة ترهونة وبلدة العربان
أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن قواته بسطت سيطرتها على وسط مدينة ترهونة عقب اقتحامها من عدة محاور. كما تمكن الجيش الليبي من تحرير بلدة العربان جنوبي مدينة غريان الاستراتيجية، جنوب العاصمة طرابلس.
انتصارات متتالية.. الجيش الليبي يحرر مدينة ترهونة وبلدة العربان
الجيش الليبي أعلن الخميس استكمال تحرير مدينة طرابلس / Reuters
5 يونيو 2020

تمكن الجيش الليبي، الجمعة، من تحرير بلدة العربان جنوبي مدينة غريان الاستراتيجية، جنوب العاصمة طرابلس.

وقال عميد بلدية غريان الليبية، يوسف البديري، للأناضول، إن قوات حكومة الجيش تمكنت من بسط سيطرتها على بلدة العربان.

وأوضح البديري أن قوات الجيش حررت المنطقة دون أي مقاومة، بعد هروب مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر التي كانت تسيطر عليها منذ أكثر من عام.

وتعد منطقة العربان، إحدى أهم تمركزات مليشيا حفتر، جنوب مدينة غريان (100 كلم جنوب العاصمة).

في السياق، أكد المتحدث باسم عملية بركان الغضب، العقيد محمد قنونو، أنباء تحرير بلدة العربان.

وعبر فيسبوك، نقلت "بركان الغضب" عن قنونو قوله: "قواتنا البطلة تبسط سيطرتها على كامل بلدة العربان".

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية (90 كلم جنوب شرق العاصمة) عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.

والخميس، أعلن الجيش الليبي أنه استكمل تحرير طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، والتي ينازعها الانقلابي خليفة حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية قد احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وبدأت الخميس محاصرة ترهونة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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