تجاوز عدد الوفيات في البيرو جرّاء فيروس كورونا المستجدّ عتبة الخمسة آلاف وفاة الخميس، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

والبيرو هي الدولة الثانية الأكثر تضرّراً من وباء كوفيد-19 في أمريكا اللاتينيّة بعد البرازيل.

وسجّلت البيرو في الإجمال 5031 وفاةً جرّاء الفيروس، بينها 137 وفاة أُحصيت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما سجّل عدد الإصابات بالفيروس ارتفاعاً قدره 4284 إصابة إضافيّة، ليرتفع بذلك إجماليّ الإصابات في البلاد إلى 183,198.

وجرى إدخال أكثر من تسعة آلاف شخص إلى المستشفيات في البلاد بسبب كوفيد-19، الأمر الذي أربك النظام الصحّي الذي يعاني بشكل خاصّ من نقص حادّ في الأوكسجين الضروريّ لعلاج المرضى.

وقالت الحكومة الخميس إنّها باتت تعتبر الأوكسجين "مورداً استراتيجيّاً".

وقالت السلطات إنّ بين المتوفّين 146 شرطيّاً على الأقلّ، و61 طبيباً ومسعفاً، وثمانية من رجال الإطفاء و20 صحافيّاً. وقد أصيب هؤلاء بالفيروس أثناء تأديتهم عملهم.

وتشهد البيرو حجراً إلزاميّاً على الصعيد الوطني منذ 16 مارس/آذار مع حظر تجوّل ليلي وإغلاق للحدود. غير أنّ ذلك لم يمنع انتشار الوباء.

أما في جارتها البرازيل، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا نظيره في إيطاليا الخميس، بعدما سجلت وزارة الصحة 1437 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية و30925 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البرازيل إلى 34021، لتأتي في المركز الثالث خلف كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي الإطار ذاته، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، الخميس، حاجز الـ20 ألف إصابة، بعد تسجيل 929 حالة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الصحة في البلاد، أشار إلى أن عدد الإصابات سجل 20 ألفاً و197 حالة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية رفعت الإجمالي إلى 608 حالات. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 5 آلاف و993 متعافياً.

في سياق متصل أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، الخميس، تمديد العزلة الاجتماعية في البلاد حتى 28 يونيو/حزيران الجاري، بعد النتائج الإيجابية التي جرى تسجيلها مع التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.