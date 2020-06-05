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أردوغان يستقبل السراج بعد تحرير طرابلس ويؤكد دعمه لليبيين في وجه الانقلابيين، والأمم المتحدة تقول إن ‏أكثر من 20 مليون يمني يعانون الجوع المزمن.

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أردوغان: لن تترك الشعب الليبي بيد الانقلابيين

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، لقاء ثنائياً مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في العاصمة أنقرة، لتقييم آخر المستجدات الحاصلة على الساحة الليبية، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً عقبه، قال فيه أردوغان إنهما أكدا في اجتماعهما ضرورة وحدة الأراضي الليبية، وأضاف أنهما توصلا إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان أن الانقلابي خليفة حفتر أظهر وجهة الحقيقي من خلال هجماته على طرابلس، وأنه "لا يمكن الجلوس على طاولة واحدة مع من حاول تمزيق النسيج الاجتماعي الليبي"، مؤكداً أن "التاريخ سيحاسب كل من أغرق ليبيا بالدماء والدموع من خلال تقديم الدعم لحفتر"، وأشار إلى أن بلاده لن تترك الشعب الليبي بيد الانقلابيين وتدعم المبادرات الدولية في إحقاق السلام في ليبيا، وتابع: "سنعمل مع السراج في جميع المحافل الدولية لحل المشكلة في ليبيا على أساس الشرعية والعدل". [TRT عربي]

من جهته، شكر السراج تركيا "لوقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها والدفاع عن الشرعية فيها"، وقال: "معركتنا مستمرة وعازمون على سيطرة الدولة على كامل الأراضي الليبية"، وأضاف أن "مجرم الحرب حفتر لم يكن شريكاً حقيقياً في أي عملية سلام"، مؤكداً: "سنحاسب كل من لطخ يده بدماء الليبيين"، و"لن نتنازل عن تطبيق العدالة والقانون بحق من اقترف الجرائم بحق الشعب، وأي اتفاق سيكون بموافقة الشعب"، ووجه رسالة إلى داعمي مجرم الحرب قائلاً: "كفوا أيديكم عنا والتاريخ لن يرحمكم فقد سقط مشروعكم على أسوار طرابلس". [TRT عربي]

الأمم المتحدة: ‏أكثر من 20 مليون يمني يعانون الجوع المزمن

قالت الأمم المتحدة مساء الخميس، إن أكثر من 20 مليون يمني يعانون الجوع المزمن، وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة عبر تويتر أن "‏20.1 مليون يمني يعانون الجوع المزمن ومعرضون جداً لآثار ‎فيروس كورونا على ‎الأمن الغذائي". [TRT عربي]

وأضاف: "نثمن عالياً دعم شركائنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للحفاظ على سبل عيش ‎اليمنيين، مما يسهل حصولهم على الغذاء والرعاية الصحية"، من دون التطرق إلى تفاصيل أخرى. [الأناضول]

وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 419 بينها 95 وفاة و17 متعافياً، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتستر على العدد الحقيقي للضحايا. [TRT عربي]