سياسة
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كورونا عربياً.. زيادة في الوفيات والإصابات مع تخفيف إجراءات العزل
سجلت عدة دول عربية وفيات وإصابات جديدة جراء فيروس كورونا، على الرغم من الإجراءات المتبعة منها، إذ تواصل السعودية تصدر الأرقام عربياً فيما يشهد العراق تسارعاً كبيراً في انتشار الوباء.
كورونا عربياً.. زيادة في الوفيات والإصابات مع تخفيف إجراءات العزل
الدول العربية تواصل تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا / AFP
4 يونيو 2020

تواصل الدول العربية تسجيل وفيات وإصابات بفيروس كورونا على الرغم من الإجراءات المتبعة من قبل السلطات، وتتفاوت من بلد إلى آخر حسب انتشار الوباء فيه.

8 وفيات بالجزائر واثنتان في المغرب

أعلنت الجزائر الخميس، تسجيل 8 وفيات بكورونا، فيما رصد المغرب حالتي وفاة، والصومال 58 إصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إنها رصدت 8 وفيات بكورونا، و89 إصابة، و79 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و831، بينها 681 وفاة، و6 آلاف و297 حالة تماثلت للشفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالتي وفاة، و81 إصابة، وتعافي 329 مريضاً.

وذكرت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 8 آلاف و3، بينها 208 وفيات، و7 آلاف و195 حالة تعافٍ.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الصومالية في بيان، بتسجيل 58 إصابة بكورونا، وتعافي 12 مريضاً.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و204، بينها 79 وفاة، و418 حالة شفاء.

15 وفاة بالعراق و8 إصابات في الأردن

أعلن العراق الخميس، تسجيل 15 وفاة بكورونا، فيما رصد الأردن 8 إصابات بالفيروس، وفق إحصاءات رسمية.

وقالت وزارة الصحة العراقية إنها سجلت 15 وفاة و672 إصابة، إضافة إلى تعافي 243 مريضاً.

وأشارت الوزارة في بيان، أنه رُصد أغلب الضحايا في العاصمة بغداد بـ8 وفيات، و363 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و840، منها 271 وفاة، و4 آلاف و338 حالة شفاء.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الأردنية برصد 8 إصابات و5 حالات تعافٍ.

وذكرت في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 765، منها 9 وفيات، و565 متعافياً.

32 وفاة بالسعودية و3 بالإمارات وواحدة بلبنان

أعلنت السعودية الخميس، تسجيل 32 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت الإمارات 3 حالات، ولبنان واحدة فقط.

وأفادت وزارة الصحة السعودية في بيان، بتسجيل 32 وفاة، وألف و975 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 93 ألفاً و157، بينها 611 وفاة، و68 ألفاً و965 حالة تعافٍ.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة حسب بيان، 3 وفيات و659 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 37 ألفاً و18، بينها 273 وفاة، و19 ألفاً و572 حالة تعافٍ.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة في بيان، حالة وفاة، و50 إصابة.

وقالت إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و306، بينها 28 وفاة، و731 حالة تعافٍ.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و635 ألفاً، توفي منهم نحو 389 ألفاً، وتعافى أكثر من 3 ملايين و201 ألف، حسب "ورلدوميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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