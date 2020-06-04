سياسة
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بضغوط أمريكية.. قوات روسية تنسحب من نقطة شرقي سوريا
أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن القوات الأمريكية طالبت الروس بالانسحاب من قرية "قصر ديب" التابعة لمدينة المالكية شرقي سوريا، وأجرت دوريات مكثفة حولها، ما دفعهم إلى الانسحاب منها، والعودة إلى قاعدتهم في مطار القامشلي.
بضغوط أمريكية.. قوات روسية تنسحب من نقطة شرقي سوريا
قوات روسية تنسحب من قرية سورية كانت تنوي إقامة نقطة عسكرية فيها بعد ضغوطات أمريكية / AFP
4 يونيو 2020

انسحبت قوات روسية من قرية سورية كانت تنوي إقامة نقطة عسكرية فيها بعد ضغوطات أمريكية.

وصباح الأربعاء، وصلت قوات عسكرية روسية عبر مروحيات وعربات مدرعة، إلى قرية "قصر ديب" التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي سوريا، حيث تمركزت.

إلا أن دوريات أمريكية قطعت الطريق على شاحنات كانت تحمل معدات لوجستية إلى النقطة التي نزلت فيها القوات الروسية، وأجبرتها على العودة إلى القامشلي قرب الحدود السورية-التركية.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن القوات الأمريكية طالبت الروس بالانسحاب من النقطة، وأجرت دوريات مكثفة حولها، ما دفعهم إلى الانسحاب منها والعودة إلى قاعدتهم في مطار القامشلي.

وأوضحت المصادر أن المحاولات الروسية للتمركز في المنطقة، تأتي ضمن سعيها لتأمين موطئ قدم دائم لها في المناطق الواقعة شرق مدينة القاملشي الغنية بالنفط.

وفي مرات عديدة سابقة، اعترضت دوريات أمريكية طريق القوافل الروسية التي حاولت الوصول إلى حقول النفط في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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