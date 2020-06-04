سياسة
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تركيا تستأنف الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً إلى 40 بلداً
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً إلى 40 بلداً، اعتباراً من 10 يونيو/حزيران الحالي، مضيفاً أن وزارته تتواصل حالياً مع 92 دولة لاستئناف الرحلات الجوية، وأنه جرى الاتفاق مع عدد من الدول لاستئناف الرحلات.
تركيا تستأنف الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً إلى 40 بلداً
وزير النقل والبنية التحتية التركي يعلن استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً إلى 40 بلداً، اعتباراً من 10 يونيو/حزيران الحالي / AA
4 يونيو 2020

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو الخميس، استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً إلى 40 بلداً، اعتباراً من 10 يونيو/حزيران الحالي.

وأوضح قرة إسماعيل أوغلو في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح قرة إسماعيل أوغلو أن أولى الرحلات الجوية الخارجية ستنطلق إلى جمهورية شمال قبرص التركية والبحرين وبلغاريا وقطر واليونان.

وأضاف أن وزارته تتواصل حالياً مع 92 دولة لاستئناف الرحلات الجوية، وأنه جرى الاتفاق مع عدد من الدول لاستئناف الرحلات الجوية.

وذكر أن هذه الدول هي شمال قبرص التركية وأستراليا وليتوانيا وصربيا وكازاخستان وألبانيا وروسيا البيضاء والإمارات ومولدوفا وأوزبكستان والسودان والمغرب وأوكرانيا وإيطاليا.

يذكر أن تركيا استأنفت رحلات الخطوط الداخلية اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران الحالي.

وكانت الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الخارجية منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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