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قوات الحكومة الليبية تحرر مطار طرابلس كاملاً، ووزير الدفاع الأمريكي يعارض رغبة ترمب في نشر الجيش لاحتواء الاحتجاجات.

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قوات الحكومة الليبية تحرر مطار طرابلس كاملاً

أعلنت قوات الحكومة الليبية تحريرها مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة بشكل كامل، بعد ساعات من إعلان الجيش الليبي رسمياً انطلاق عملية تحرير المطار من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. [TRT عربي]

من جانبه، قال السفير الروسي في أنقرة أليكسي يريكوف، إن ادعاء وجود طائرات حربية روسية في ليبيا لدعم مليشيات خليفة حفتر غير صحيح، و"لو كانت هناك حسب الادعاءات الكاذبة فلا بد من وجود قصف للمستشفيات والمدارس، فهل هذا موجود في ليبيا؟". [TRT عربي]

وزير الدفاع الأمريكي يعارض رغبة ترمب في نشر الجيش لاحتواء الاحتجاجات

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يعارض اللجوء إلى قانون يسمح بنشر قوات الجيش لاحتواء الاحتجاجات، على عكس الرئيس دونالد ترمب المصمم على إعادة فرض النظام ملوّحاً باستخدام الجيش في وجه الاحتجاجات المستمرة في البلاد. [TRT عربي]

في المقابل،قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، إن مطالب المساواة من أجل الديمقراطية ومستقبل المجتمع بالولايات المتحدة مشروعة، مؤكداً معارضة بلاده للجهات الساعية لتحويل المظاهرات المشروعة في الولايات المتحدة إلى أعمال عنف وتخريب النظام العامّ في هذا البلد. [TRT عربي]