ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 130 ألفاً و852، بعد تماثل 931 مصاباً للشفاء.

جاء ذلك وفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التركية مساء الأربعاء.

وأشارت المعطيات الجديدة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 آلاف و609، بعد تسجيل 24 وفاة جديدة.

فيما ارتفعت الإصابات إلى 166 ألفاً و422، بعد تسجيل 867 حالة.

وأجرت الكوادر الطبية 52 ألفاً و305 اختبارات لكشف الفيروس، ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى مليونين و155 ألفاً و349.

وغرّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر تويتر مؤكداً "ضرورة التزام التدابير الوقائية".

وقال: "التزام التدابير الوقائية سيساهم في عودة الطلاب إلى مدارسهم بشكل آمن وسليم".

وأشار إلى أنه "ستُعَدّ خطة للسماح للمسنين بالخروج من منازلهم لفترات أطول".

وتابع: "إن لم نلتزم التدابير الوقائية، فيُحتمل أن يعاود الفيروس انتشاره بشدة".

وأعادت تركيا فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات الاثنين، وألغت قيود السفر بين المدن مع تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وتخفّف حكومة الرئيس أردوغان منذ أسابيع القيود بالتدريج، إذ تقول السلطات حالياً إن الفيروس بات تحت السيطرة.