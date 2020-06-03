حررت قوات الحكومة الليبية الأربعاء، مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة (غرب) بشكل كامل، حسب متحدث عسكري حكومي.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الليبي رسمياً انطلاق عملية تحرير المطار من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، إن قواتهم أحكمت سيطرتها تماماً على مطار طرابلس الدولي، بعد عام من سيطرة مليشيات حفتر عليه، حسب وكالة الأناضول.

و"بركان الغضب" عملية عسكرية أطلقتها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، لصد هجوم متعثر تشنّه مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وأضاف أن القوات الحكومية بدأت تمشيط المطار، لتبدأ بعدها سرية الهندسة العسكرية مسحه، للتعامل مع ألغام تركتها مليشيات حفتر.

وأوضح المجعي أن مليشيات حفتر، التي كانت متحصنة في المطار، فرت تجاه منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس، لكي تتجه بعدها إلى مدينة ترهونة (جنوب شرق العاصمة).

وبدأ الجيش الليبي في وقت سابق الأربعاء، هجوماً من 3 محاور لاستعادة ترهونة.

ويخدم مطار طرابلس الدولي العاصمة الليبية، ويبعد عنها نحو 27 كلم، ويقع في منطقة قصر بن غشير.

لكن أُغلق المطار ووُقف العمل فيه منذ عام 2014 بسبب أضرار كبيرة لحقت به، جراء اشتباكات شهدها آنذاك، بين قوات "فجر ليبيا"، التي كانت تتبع الحكومة، ومليشيا الزنتان الموالية لحفتر.

وحُولت الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وكبد الجيش الليب، في الفترة الأخيرة، مليشيا حفتر خسائر فادحة، وطردها من جميع مدن الساحل الغربي وصولاً إلى الحدود مع تونس.

كما حرر الجيش قاعدة الوطية الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة في الجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر منذ سنوات، الحكومة الليبية، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.