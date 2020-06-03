أكّد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، معارضة بلاده للجهات الساعية لتحويل المظاهرات المشروعة في الولايات المتحدة إلى أعمال عنف وتخريب النظامّ العام في هذا البلد.

وأوضح جليك في مؤتمر صحفي بمقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، أن مطالب المساواة من أجل الديمقراطية ومستقبل المجتمع بالولايات المتحدة مشروعة.

وأضاف أن تركيا تعارض ظاهرتَي العنصرية والعنف، مشدداً على أنه لا أحد مضطرّ إلى اللجوء إليهما.

وأشار جليك إلى أن المظاهرات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد على يد الشرطة، باتت محطّ اهتمام العالم.

وتابع: "نتابع من كثب العنصرية التي تستهدف ذوي البشرة السوداء في الولايات المتحدة، وكذلك في دول الاتحاد الأوروبي، والعالم بأسره أعرب عن تضامنه مع فلويد الذي فقد حياته نتيجة عنف الشرطة الأمريكية".

وأكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان صرّح بأنه سيتابع تداعيات مقتل فلويد من كثب، وأنه قدم تعازيه لأسرة فلويد والشعب الأمريكي.

ولفت إلى أن المبدأ الأساسي في سياسات حزب العدالة والتنمية، معارضة جميع أنواع التمييز العنصري والعنف والتفرقة على أساس الدين والمذهب والعرق واللون.

وأدان جليك حادثة الاعتداء على طاقم قناة "TRT WORLD" التركية، في أثناء تغطيته مجريات المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ الثلاثاء الماضي تشهد جميع الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات على مقتل فلويد، تحولت لاحقاً إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.