سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن ولندن تدعوان إلى محاسبة المتورطين في فض اعتصام الخرطوم
دعت الولايات المتحدة وبريطانيا الأربعاء، إلى محاسبة المسؤولين عن فض اعتصام للسودانيين أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحداث فضّ اعتصام الخرطوم في 3 يونيو/حزيران 2019.
واشنطن ولندن تدعوان إلى محاسبة المتورطين في فض اعتصام الخرطوم
في 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اعتصاماً يطالب بتسليم السلطة للمدنيين، أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم / AP
3 يونيو 2020

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا الأربعاء، إلى محاسبة المسؤولين عن فض اعتصام للسودانيين أمام مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم قبل عام.

جاء ذلك في بيانين منفلصين لسفارتَي الولايات المتحدة وبريطانيا في السودان، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحداث فضّ اعتصام الخرطوم في 3 يونيو/حزيران 2019.

وقالت سفارة واشنطن: "نتطلع إلى نتائج تحقيقات الحكومة، وإلى إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الفضّ العنيف".

وشدّد السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق، على أنه "يجب أن تكون مُساءلة كاملة عن أحداث 3 يونيو، إذا كان للقيم الثورية للحرية والسلام والعدالة معنى حقيقي".

وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فضّ مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اعتصاماً للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان من العام ذاته.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصاً، حسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلاً.

وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمراً بالفضّ.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فضّ الاعتصام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us