سياسة
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جاوش أوغلو: أي اتفاق يستثني تركيا بشرق المتوسط باطل
أكد وزير الخارجية التركي أن تركيا لا تعترف بأي اتفاق شرقي البحر المتوسط، طالما لم تكن طرفاً فيه. وقال جاوش أوغلو إن "أي اتفاق في شرق المتوسط، تركيا ليست طرفاً فيه يعد باطلًا، وفي نهاية المطاف لن تتحقق أي نتائج بغياب تركيا".
جاوش أوغلو: أي اتفاق يستثني تركيا بشرق المتوسط باطل
جاوش أوغلو: أي اتفاق يستثني تركيا بشرق المتوسط باطل / AA
3 يونيو 2020

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن تركيا لا تعترف بأي اتفاق شرقي البحر المتوسط، طالما لم تكن طرفاً فيه.

وقال جاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية مع قناة "24TV " التركية الأربعاء "أي اتفاق في شرق المتوسط، تركيا ليست طرفاً فيه يعد باطلاً، وفي نهاية المطاف لن تتحقق أي نتائج بغياب تركيا".

وأضاف أن هدف تركيا هو التعاون مع الجميع في شرق المتوسط، مشيراً إلى قيام دول المنطقة مثل إسرائيل ومصر واليونان استبعاد تركيا والتعاون فيما بينهم.

وشدد "تركيا لن تسمح بفرض الأمر الواقع، وبيّنا ذلك عبر اتخاذنا خطواتنا، إذا رغبتم بالتعاون في شرق المتوسط فعليكم التواصل معنا".

وحول مقتل الأمريكي من أصول إفريقية "جورج فلويد" على يد الشرطة قال جاوش أوغلو "من غير المقبول أن تقتل الشرطة أي شخص بهذه الطريقة مهما كان عرقه أو دينه أو معتقده".

وأكد على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة القاتل، من أجل ارتياح الضمائر.

من جهة أخرى، أشار جاوش أوغلو إلى أن تحويل القتل إلى الفوضى والتخريب ليس صحيحاً وأنه خطير للغاية، مضيفاً "نحن لا ندعم التحول إلى التخريب بهذه الطريقة، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في كل مكان".

وأكد جاوش أوغلو ضرورة ضبط النفس والتحلي بالاعتدال في مثل هذه الظروف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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