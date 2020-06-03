سياسة
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كورونا.. عدد المتعافين حول العالم يتجاوز 3 ملايين شخص
تجاوز عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، حاجز الـ3 ملايين شخص، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 6 ملايين و473 ألفاً و690 مصاباً، وبلغ إجمالي الوفيات 381 ألفاً و709 حالات.
كورونا.. عدد المتعافين حول العالم يتجاوز 3 ملايين شخص
عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يتجاوز حاجز الـ3 ملايين شخص / Reuters
3 يونيو 2020

تجاوز عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، حاجز الـ3 ملايين شخص.

جاء ذلك بحسب آخر إحصائية صادرة، فجر الأربعاء، عن موقع "Worldometers" المعني برصد ضحايا الوباء حوال العالم.

ووفق الإحصائية فقد سجل عدد المتعافين من الإصابة بالوباء 3 ملايين و6 آلاف و728 متعافٍ.

وأشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 6 ملايين و473 ألفاً و690 مصاباً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 381 ألفاً و709 حالات.

وما زالت الولايات المتحدة متصدرة قائمة الإصابات والوفيات على مستوى العالم بمليون و880 ألفاً و957 إصابة، و108 آلاف و59 وفاة.

وفي المرتبة الثانية من حيث الإصابات تأتي البرازيل بـ556,668 إصابة، ثم روسيا بـ423,741، وإسبانيا بـ287,012، وبريطانيا بـ277,985، وإيطاليا بـ233,515، والهند بـ207,191، وفرنسا بـ189,220.

وفي المرتبة الثانية من حيث الوفيات تأتي بريطانيا بـ39,369، تليها إيطاليا بـ33,530، والبرازيل بـ31,278، وفرنسا بـ28,940، وإسبانيا بـ27,127، والمكسيك بـ10,167.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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