سياسة
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الخارجية التركية تنشر خريطة التنقيب المرتقب مع ليبيا شرق المتوسط
أعلنت وزارة الخارجية التركية تفاصيل مناطق التنقيب الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك بناء على الاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق الليبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وذلك بعد طلب شركة البترول التركية الحكومة تراخيص التنقيب في المنطقة.
الخارجية التركية تنشر خريطة التنقيب المرتقب مع ليبيا شرق المتوسط
الخريطة نشرها مسؤول رفيع في الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
2 يونيو 2020

نشرت وزارة الخارجية التركية مساء الثلاثاء خريطة الحدود البحرية بناءً على الاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق الليبية، والتي أُعلمت بها الأمم المتحدة، وطلبت فيها شركة البترول التركية من حكومة الوفاق التراخيص اللازمة لبدء البحث والتنقيب في البحر المتوسط.

ونشر السفير جاغطاي إرجيس مدير الشؤون الثنائية البحرية والجوية في وزارة الخارجية التركية عبر حسابه في تويتر صورتين توضحان تفاصيل الاتفاق البحري الموقع مع الحكومة الليبية العام الماضي، مشيراً إلى المنطقة التي طلبت فيها شركة البترول التركية التراخيص اللازمة من الحكومة الليبية لبدء التنقيب والبحث عن الموارد الطبيعية.

وكانت وكالة أنباء الأناضول قد نقلت منتصف مايو أيار الماضي عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن شركة البترول التركية (تباو) قدمت طلبا إلى الحكومة الليبية للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في تعقيب جديد حول طلب التراخيص إن تركيا أكدت في أكثر من مناسبة عزمها في المضي قدماً في استغلال حقها المستقل في البحر المتوسط بناء على الاتفاقية الموقعة والتي أُبلغت بها الأمم المتحدة

كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً وقعت اتفاقاً مع تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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