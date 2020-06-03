سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 3 يونيو/حزيران 2020
مجلس الأمن القومي التركي يؤكد مضيّه في دعم ليبيا بالاستشارات العسكرية / Getty Images
3 يونيو 2020

أهم الأحداث:

مجلس الأمن القومي التركي يؤكد مضيّه في دعم ليبيا بالاستشارات العسكرية، وبايدن يقول إن ترمب قلق حيال إعادة انتخابه أكثر منه حيال جمع شمل البلاد.

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مجلس الأمن القومي التركي: ماضون في دعم ليبيا

أكّد مجلس الأمن القومي التركي الثلاثاء، استمرار أنقرة في تقديم الاستشارات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا، من أجل إحلال الاستقرار والسلام، وفق بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه. [TRTعربي]

وقال البيان: "بحثنا مواقف الدول المعادية لأنشطتنا المشروعة في المتوسط وأكّدنا الاستمرار في حماية مصالحنا في البر والبحر والجوّ دون تقديم أي تنازلات". [TRTعربي]

وأردف: "سنواصل العمل من أجل حماية وحدة الأراضي السورية وتطهير المنطقة من الإرهابيين، بهدف إتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى بلادهم". [الأناضول]

بايدن: ترمب قلق حيال إعادة انتخابه

اتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه قلق حيال إعادة انتخابه أكثر من قلقه بشأن جمع شمل أمريكا المقسَّمة والتي تهزها أعمال العنف بعد مقتل جورج فلويد، حسب مقتطفات من خطاب ألقاه الثلاثاء في فيلادلفيا. [TRTعربي]

وأدان بايدن مراراً مقتل فلويد و"العنصرية المؤسسية" التي تعيشها الولايات المتحدة، لكنه دعا أيضاً إلى الهدوء، مندداً بأعمال العنف. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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